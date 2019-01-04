Global arenaya odaklanacak

Kurulduğu günden bu yana 4 milyon metrekareye yakın kapalı alanın elektrik taahhüt işini gerçekleştiren ORGE Enerji Elektrik Taahhüt AŞ, 2012’den bu yana halka açık olan ve bugün yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlayan bir şirket. 2018 yılının ilk 9 ayında, cirosunu bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artış ile 86,5 milyon TL seviyesine çıkaran şirket, aynı dönemde net dönem karını yıllık göreli yüzde 10 artış ile 27,5 Milyon TL seviyesine taşıdı. Yeni dönemde ORGE’nin odağında, yurtdışı projeler ve global arenada boy göstermek var.

Tüm zamanların en büyük iş hacmini yakaladı

Sektörün en önemli 3 şirketi arasında yer alan ve 20’inci yılını kutlayan ORGE, kuruluşunu takip eden yıllarda öncelikle endüstriyel veya konut tipi uygulamalar yaparken, şimdilerde imza attığı akıllı bina ve raylı sistem projeleriyle adından söz ettiriyor. ORGE Enerji Elektrik Taahhüt CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevhan Gündüz, 2018 yılı ile ilgili şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Genel olarak ülke ekonomisi için zor bir yıldı. ORGE’nin 20’inci yılında tüm zamanlarımızın en büyük yeni alınan iş ve devam eden iş (backlog) hacimlerini yakaladık. Elimizdeki işlerle birlikte 250 Milyon TL’yi aşan tüm zamanlarımızın en büyük backlog rakamına ulaştık. İş büyüklüğü, hasılat, karlılık, aktif büyüklük ve istihdam açısından ciddi büyüme sağladığımız bir yıl oldu.”

Metro hattı projeleri ORGE’ye emanet

ORGE, 2016’da açılan 4,5 kilometre uzunluğa sahip ve 3 istasyondan oluşan Kartal-Kaynarca Metro Hattı’nda yaptığı çalışmalarla, bir metro projesinin tüm elektrik, sinyal, zayıf akım işlerini anahtar teslimi gerçekleştiren ilk Türk firması olmuştu. Raylı sistemlerin ORGE’nin odaklandığı alanlardan biri olduğunun altını çizen Nevhan Gündüz, ülke genelinde devam eden 3 metro hattında yer aldıklarını söylüyor. Gündüz, metro projeleriyle ilgili şu bilgileri paylaşıyor: “İlki, Alarko şirketinin 4,3 Milyon Euro’luk bir iş olan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı projesi. İkinci proje, 2 Milyon Euro’ya yakın bir iş olan Dudullu-Bostancı Metro Hattı. Bir de ön anlaşmasını yaptığımız, yeni başlayacağımız 11 Milyon Euro’luk bir iş olan Sabiha Gökçen Havaalanı Metro Hattı projesi var. Tüm bu projeleri 2020 yılının ikinci çeyreğinde teslim edeceğiz.”

ORGE’nin hali hazırda metro işlerinin yanı sıra Kocaeli Şehir Hastanesi, Büyükyalı İstanbul, Epique Island ve Inİstanbul gibi projelerdeki çalışmaları sürüyor. Hedeflerinden bir diğerinin şehir hastaneleri olduğunun altını çizen Nevhan Gündüz, bu alandaki ilk işlerinin toplam 70 Milyon TL’lik Kocaeli Şehir Hastanesi projesi olduğunu belirtiyor. ORGE, İstanbul dışında da raylı sistem, otel, hastane ve toplu konut alanlarında çeşitli yatırımların içinde yer almak üzere fizibilite çalışmalarına devam ediyor; önemli büyüklükte yeni çalışmaları olması için var gücüyle çalışıyor.

Kriz rüzgarına karşı kürek çekti, kazandı

ORGE, kriz rüzgarına karşı kürek çekip kazanan firmalardan biri olarak da adından söz ettiriyor. Türkiye’nin yaşadığı sancılı ekonomik krizlerde çalışmalarına hız kesmeden devam eden ORGE, gücünü global arenaya taşıyarak, dünyanın bilinen elektrik taahhüt şirketleri arasında yer almayı planlıyor.

Yurtdışında da çeşitli nitelikli projelerde yer almak için çalışmalara başlayan ORGE, ilk etapta 3 pazarı hedefledi. Şirket ilk adımında, Najlaa International General Trading ile Kuveyt’te iş geliştirme çalışmalarında bulunmak üzere aracılık-vekalet anlaşması yaptı. ORGE’nin yurtdışındaki bir diğeri pazarı ise Azerbaycan oldu. Şirket, orada 7’ye yakın projede yer almak için teklifler veriyor ve yakından takip ediyor. ORGE’nin 3’üncü durağı ise Batı Avrupa. Şirket özellikle Almanya odaklı, iş geliştirme çalışmaları ve iş ortalıkları için ön hazırlıklar yapıyor. 2019 yılı ilk çeyreğinde bu pazarda olumlu gelişmeler bekleniyor.