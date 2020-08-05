"Global iş ortaklıklarımızı büyütmeye odaklanıyoruz"

FİBA CP son bir ay içinde yurt içi ve dışında 20’ye yakın mağaza açtı. Şirketin CEO'su Yurdaer Kahraman’a göre bu tablo ekip başarısının bir göstergesi.

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP), pandemi sürecinde ulusal ve uluslararası AVM yatırımlarında global markalarla işbirliklerini büyütmeye devam etti. Süreç boyunca yeni mağazalarla uzun süreli sözleşmelere imza atan FİBA CP, son bir ay içerisinde hem yurt içi hem de yurt dışındaki AVM’lerinde 20’ye yakın yeni mağazayı misafirleri ile buluşturdu.

Hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki AVM’lerinde yeni işbirliklerine imza attıklarını anlatan FİBA Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, “Yaşadığımız bu süreç küresel çapta sağlık, ekonomi, eğitim ve sosyal yaşam gibi pek çok açıdan toplumu etkileyen zorlu bir dönem oldu. Farklı ülkelerdeki yatırımlarımızdan edindiğimiz tecrübe, bu süreçte olaylara daha sakin ve sağduyulu yaklaşmamızı sağladı. FİBA CP ailesi olarak yine bu dönemde hem iş ortaklarımızın hem çalışanlarımızın hem de AVM’lerdeki misafirlerimizin sağlığına odaklandık ve yönetmeliklere uygun üst düzey hijyen koşulları için detaylı çalışmalar yaptık” dedi.

Marka karmasına eklenen yeni dünya devleri

Bu süreçte sektörle olan iletişimlerini güçlü tutarak yerli ve yabancı pek çok markayı yurt dışı yatırımlarından da edindikleri tecrübelerle ailelerine kattıklarını anlatan Kahraman, “Dünyanın sayılı kahve zincirlerinden Starbucks, M1 Adana AVM’mizde ikinci mağazasını, İnegöl AVM ve M1 Konya AVM’de ilk şubesini açtı. FİBA CP ve Starbucks işbirliği önümüzdeki dönemde de devam edecek. Bir dünya markası olan Siemens de yine bu dönemde M1 Konya AVM’mizde misafirlerimizle buluşmaya başladı.

Giyim sektörünün önde gelen markalarından Tudors M1 Gaziantep, Türkiye’nin ilk yerli kozmetik markalarından Sevil Parfümeri ise M1 Adana AVM’mizde kapılarını açtı. Yurt dışı yatırımlarımız da aynı süreçte dünya devlerini marka karmasına ekledi. Örneğin; Romanya’daki yatırımımız Bucuresti Mall Alışveriş Merkezimizde dünya markası Calvin Klein hizmet vermeye başladı. Çin’deki Starmall AVM’de ise bu dönemde yeme içme, spor giyim, kozmetik, eğlence ve hobi alanlarında hizmet veren 7 farklı mağaza açıldı. Bütün bu gelişmeler, küresel çapta ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen büyük başarılardır. Yeni mağaza açılışlarımız devam edecek. Sürdürülebilirlik, paydaşlarımız ve perakendecilerimizle güvene dayalı yakın iletişim başarımızdaki ana faktörlerdendir” dedi.