Yenlikçi iş modeli, güncel ve güvenilir ilanları, güçlü teknolojik altyapısı ile üstün müşteri deneyimi sunarak, iş ortaklarıyla kurduğu kuvvetli ekosistem sayesinde Türkiye’de gayrimenkul sektörünü canlandıran ve ülke ekonomisine destek olan Hürriyet Emlak başarılı bir iş ortaklığına imza attı. Buna göre, dünyanın önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs sermaye katılımı sağlayarak Hürriyet Emlak’ın azınlık ortağı oldu. İşlemler Rekabet Kurulu’nun onayına bağlı olarak tamamlanacaktır.

Hürriyet Emlak bu ortaklık ile, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye duyduğu ilgi ve güvenin bir göstergesi olurken, kurmuş olduğu modern, teknoloji ve veriye dayalı sistemler sayesinde müşteriyi her zaman odak noktasına alan hizmetlerini genişletmeye devam edecek. Böylece, hem emlak sektörünün hem de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı sürdürecek.

Söz konusu ortaklıkla birlikte gerçekleşen sermaye yatırımı ve geleceğe yönelik olarak planlanan yatırımlar, Hürriyet Emlak’ın pazardaki konumunun daha da güçlenmesi ve tüm paydaşlara fayda sağlamaya yönelik yeniliklerle birlikte, büyüme amaçlı olarak değerlendirilecek. Böylece Hürriyet Emlak, Avrupa ve Ortadoğu bölgesinde gayrimenkul piyasasının en büyük, müşterileri nezdinde güvenilir ve bilgiye dayalı şeffaflık ilkesine bağlığıyla öncü platformlarından biri olmayı sürdürecek.

Vuslat Doğan Sabancı: “Ekosistemi geliştirmeyi ve güçlendirmeyi sürdüreceğiz.”

Hürriyet Emlak’ın Goldman Sachs ile oluşturduğu ortaklığın, şirketin sektördeki güçlü konumu kadar, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye duyduğu ilgi ve güvenin de bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, “Kuruluşundan bu yana Türkiye’de gayrimenkul sektörüne yön veren Hürriyet Emlak bir kez daha alanında önemli bir adım attı. Yeni yatırımlar ülke ekonomimiz için önem taşırken, sektörel gelişimi de destekliyor. Ülkemizin öncü markalarından biri konumunda bulunan Hürriyet Emlak’ın finansal gücü, yenilikçi ürün ve hizmet anlayışı, ülke geneline yayılan hizmet ağı, teknolojik altyapısı ve güvenilirliği Goldman Sachs ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklığın temelini oluşturdu. Amacımız gayrimenkul sektörü içerisinde yer alan tüm paydaşlarımız ve müşterilerimize yönelik oluşturduğumuz ekosistemi daha da geliştirmek ve güçlendirmek” dedi.

Vuslat Doğan Sabancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de gayrimenkul sektöründe çok önemli bir pazar potansiyeli görüyoruz. Bu yeni dönemde Goldman Sachs ortaklığının da katkısıyla planladığımız yeni gelir modellerini hayata geçirirken, teknolojiye dayalı veri analitiği odağımızı da artırıyor olacağız. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza en iyi deneyimi, çok daha güçlü bir şekilde yaşatmaya devam etmek gelecek dönem hedeflerimiz arasında ilk sırada yer alıyor.’’

Hürriyet Emlak, sektöründeki yeni yetenekleri de bünyesine dahil etmeye devam ederek, yenilikçi ürün ve hizmetlere yatırım yapacak. Müşterilerinin tercihlerine göre, farklı bütçe ve ihtiyaçlara uygun gayrimenkul arayışları için en geniş seçenek ile birlikte hızlı, şeffaf ve pratik arama deneyimini sunmaya devam edecek.

Alıcılar, satıcılar, ev sahipleri, emlak danışmanları, emlak firmaları, yapı-inşaat firmaları ve profesyonelleri, değerleme ve finans kurumlarını bir araya getirerek, Türkiye’ye güvene dayalı ve şeffaf gayrimenkul ekosistemini kazandıran Hürriyet Emlak, emlak ve müşteri portföyünü de genişleterek sektörü güçlü adımlarla şekillendirmeyi sürdürecek.



