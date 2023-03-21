Gratis'e 'En Teknolojik Marka' ödülü

Gratis, Pazarlamasyon.com ve Nielsen Türkiye tarafından gerçekleştirilen, Türkiye’nin en teknolojik markaları araştırmasında ‘Kişisel Bakım Sektörü’ kategorisinde 1’incilik ödülünün sahibi oldu.

Gratis, Pazarlamasyon.com ve Nielsen Türkiye tarafından bu yıl 4’üncü kez gerçekleştirilen Türkiye’nin en teknolojik markaları araştırması Tech Brands Turkey kapsamında ‘Kişisel Bakım Sektörü’ kategorisinde 1’incilik ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’nin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey ödül töreni, Pazarlamasyon.com ve dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden biri olan Nielsen Türkiye iş birliği ile bu yıl 4’üncü kez Wyndham Grand İstanbul Levent’te düzenlendi. Gratis, Türkiye genelindeki tüketicilerin vermiş olduğu yanıtlar doğrultusunda bu yıl da rakiplerini geride bırakarak ‘Kişisel Bakım Sektörü’ kategorisinde 1’incilik ödülünü aldı.

Nielsen Türkiye tarafından birçok farklı sektörden markanın 42 farklı kategoride kapsamlı bir metodolojiyle değerlendirildiği Tech Brands’ın sonuçları, Türkiye genelindeki farklı SES grubundan tüketici kitlesiyle gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmaya dayanıyor. Tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak hazırlanan raporun sonucunda belirlenen markaların ödüllendirildiği Tech Brands Turkey kapsamında Gratis, müşterilerine sunduğu teknolojik gelişmeler ile elde ettiği başarı sayesinde 4’üncü yılda da öne çıkan markalar arasındaki yerini alarak ‘Kişisel Bakım Sektörü’ kategorisinde 1’inci seçildi.

‘Türkiye’nin En Teknolojik Markaları’ araştırma sonuçlarının açıklandığı ödül törenine katılan Gratis Pazarlama Direktörü Selcan İkiz, “Türkiye’nin en yaygın kişisel bakım marketi olarak hizmet veren Gratis’in tüketiciler tarafından 4 yıldır üst üste en teknolojik marka seçilmesinden dolayı gurur duyuyoruz. Sağlıklı, sürekli ve sürdürülebilir büyüme için müşterilerimizi hep dinliyor, bu doğrultuda onların dijital yaşam tarzlarını, davranışlarını, ihtiyaç ve beklentilerini anlamaya çalışarak dijital platformlarımızı hızla şekillendiriyoruz. Mağazalarımızdan online satış platformumuza, sosyal medya kanallarımızdan mobil uygulamamıza kadar her alanda çift taraflı etkileşim yaratıyor, yapay zeka teknolojilerimiz ile değişen müşteri beklentilerini karşılıyoruz.” dedi. Gratis’in tüketicilerin alışveriş deneyimlerini yeniden şekillendirme hedefi ile 14 yıl önce yola çıktığını ve bu süreçte kişisel bakım sektörüne yeni bir vizyon kazandırdığını söyleyen Selcan İkiz, “Bu ödülü bize layık gören tüketicilerimize ve bu organizasyonu gerçekleştiren Pazarlamasyon.com’a Gratis ailesi adına teşekkür ediyorum” dedi.

Gratis, dünyaca ünlü yüzlerce markayı Türk tüketicilerine sunmasının yanı sıra müşterilerine keyifli alışveriş deneyimleri yaşatmayı hedefliyor. Bu kapsamda yüksek teknoloji kullanarak Gratis.com’da yapay zeka uygulamasına başlayarak, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi ile hayata geçirdiği ‘Sanal Makyaj’ uygulamasını kullanıma sunuyor.