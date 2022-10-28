Gratis’in yeni CEO’su Tayfun Korucan oldu

Perakende sektöründeki 30 yıla yaklaşan kariyeri boyunca birçok üst düzey yöneticilik görevini yürüten ve Gratis’te 3 yılı aşkın süre boyunca Özel Markalar ve PL Direktörü, 2 yılı aşkın süre boyunca da Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Tayfun Korucan, Gratis CEO’su olarak atandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan ve İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Tayfun Korucan, profesyonel iş hayatına 1995 yılında Profilo Telra’da Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcısı olarak başladı. Daha sonra sırasıyla Teknosa’da Kategori Müdürü, Sony’de Pazarlama Müdürü, Darty’de Kategori Direktörü, Panasonic’te Satış Direktörü ve Aztek Teknoloji’de Genel Müdür olarak görev aldı. 2016 yılından bu yana Gratis bünyesinde kariyerine devam eden Tayfun Korucan, Özel Markalar ve PL Direktörlüğü görevinin ardından Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürüttü. Ekim 2022 tarihi itibari ile Gratis’in yeni CEO’su olarak göreve başlayan Tayfun Korucan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.