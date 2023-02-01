Gratis'te üst düzey atama

Perakende sektöründe 15 yılı aşkın süre boyunca çeşitli pozisyonlarda yöneticilik görevleri üstlenen Emine Çetin, Gratis’in Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.

1.02.2023 16:59:450
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Gratis'te üst düzey atama

Gratis’in yeni Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emine Çetin oldu.

Perakende sektöründe 15 yılı aşkın süre boyunca çeşitli pozisyonlarda yöneticilik görevleri üstlenen Emine Çetin, Gratis’in Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Emine Çetin, profesyonel iş hayatına 2007 yılında Metro Türkiye’de Kategori Uzmanı olarak başladı. 12 yıl boyunca Metro Türkiye bünyesinde farklı alanlarda projeler üstlenen ve çeşitli birimlerde yöneticilik yapan Çetin, 2019 yılında Almanya Metro AG bünyesine katılarak, Global Markalardan Sorumlu Grup Müdürü olarak görev yaptı.  

Ocak ayı itibari ile Gratis’in yeni Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Emine Çetin, kategori yönetimi, özel markalar, alan ve ana veri yönetimi birimlerinden de sorumlu olacak.

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