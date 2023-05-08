Halka arz geliriyle GES yatırımı yapılacak

Tuba İlze - tilze@capital.com.tr

Doğal taş pazarlama ve ihracat alanında 39 yıldır faaliyet gösteren Tureks Turunç Madencilik, Marble Systems markasını halka arz etmeye hazırlanıyor.

30’dan fazla ülkeye ihracat yapan Marble Systems’ın 2022 yılı konsolide cirosu yaklaşık 72,5 milyon dolar. Marble Systems Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç, 2023 yılında ABD ve Avrupa’da showroom ve depo yatırımlarına hız vererek ciro artışını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade ediyor.

Sektörün iniş çıkışlarından etkilenmeden sürdürülebilir hedeflerle katma değeri yüksek işlere ve ürün çeşitliliğine odaklandıklarını belirten Turunç, “Her yıl ciromuzun yüzde 5’ini Ar-Ge çalışmalarına aktarıyor ve güçlü tasarım ekibinin özgün çalışmalarıyla mermerin en ufak parçasının dahi kullanıldığı geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz” diyor.

Halka arz geliri yatırıma dönüşecek

Mermer alanında Türkiye’de SAP yazılımını kullanan ilk firma olduklarını ve sektörün dijitalleşme sürecine katkı sağladıklarını vurgulayan Osman Turunç, “Afyonkarahisar’ın halka açılan ilk şirketi olarak yine öncülük edeceğiz” ifadesinde bulunuyor. Halka arzı Tacirler Yatırım Menkul Değerler tarafından gerçekleşecek olan halka arzdan elde edilecek olan gelirle yeşile dayalı ambalaj ve enerji tasarrufu sağlayacak fizibilitesi yapılmış yatırımların hayata geçirilmesi hedefleniyor. Firma, halka arzdan elde edilecek geliri ağırlıklı yenilene¬bilir enerji olmak üzere yatırıma dönüştürecek.

7 milyon dolarlık GES yatırımı

Şirket, yaklaşık 7 milyon dolarlık GES yatırımıyla enerjisinin yüzde 70’ini kendisi üretmeyi hedefliyor. Turunç, “Bu katkı bize ihracat ve istihdamda yüksek öncelik sağlayacak. Halka arz gelirinin bir kısmını da fabrika modernizasyonu ve Ar-Ge projelerinde kullanacağız. Mermer sektöründe sıfır atık hedefiyle çalışan bir şirket olarak geri dönüşüm, yeşile dayalı ambalaj ve enerji tasarrufu sağlayacak fizibilitesi yapılmış yatırımları hayata geçirmeyi amaçlıyoruz” diyor. ABD’de sağlanan bayi satış ağı başarısının yükselerek geliştirilmesini öngördüklerine de dikkat çeken Turunç, “Sistemin öncelikli olarak Avrupa’ya daha sonra Avustralya, Güney Afrika ve Ortadoğu coğrafyalarına taşınmasını planlıyoruz” ifadesinde bulunuyor.