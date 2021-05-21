Halka arz için SPK’ya başvurdu.

Suwen, Deloitte 2020 Sektör Raporu’na göre iç giyim mağaza zincirleri arasında mağaza sayısı artışında en hızlı büyüyen marka olan Suwen, halka arz başvurusu yaptı.

Deloitte verilerine göre 2016 yılsonunda 3,8 milyar TL olan Türkiye KİEP pazarının, 2020 yılsonu itibarıyla 6,7 milyar TL ve 2024 yılsonunda 11,3 milyar TL seviyesine ulaşması bekleniyor. 2016 ile 2020 arasında %14,6 büyüyen bu pazar değişen tüketim alışkanlıkları ile birlikte, geleneksel kanallardan Suwen’in de dahil olduğu modern organize kanallara doğru yapısal bir dönüşüm gerçekleşiyor. AVM sayısı, e-ticaret alışverişi ve kent nüfusu artışının etkisiyle Türkiye KİEP pazarı geleneksel kanallardan (açık pazarlar, tuhafiye vb.) modern (organize) kanala doğru kayıyor. Deloitte verilerine göre Suwen’in KİEP pazarında yer aldığı modern kanalların toplam kanallar içerisindeki payı 2016 yılsonunda %35 iken %12’lik YBBO ile 2020 yılsonunda %55’e ulaşmıştır. Deloitte’a göre KİEP pazarında modern kanalların toplam kanallar içerisinde payının %64’e ulaşması bekleniyor.

Sektörde 2020 yıl sonu itibarıyla birden fazla mağazası olan 33 marka bulunuyor. Aynı dönemde perakende iç giyim pazarındaki toplam mağaza sayısı 897. Suwen, 2020 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin 81 ilinin 35’inde toplam 111 mağazası ile Modern Özel Zincir Mağazalar arasında Türkiye’nin en yaygın ikinci mağaza ağına sahip. 2017 ile 2020 arasında %136 mağaza sayısı büyüme oranı ile en hızlı büyüyen marka konumunda bulunan Suwen, pandemi dönemi de dahil son 4 yılda yıllık ortalama %48,3 ciro büyümesi gerçekleştiriyor.

Çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyümeye odaklanılıyor.

Ürünlerini başlıca üç satış kanalı üzerinden gerçekleştiren Suwen’in ana satış kanalı perakende mağazacılıktan oluşuyor. Mağaza sayısı Ekim 2017 sonu itibariyle 47 iken 2020 yıl sonunda %136 artışla 111’e ulaşıyor. 2020 yılında pandemiye rağmen 19 yeni nokta açıyorlar ve bu dönemde mağazalarında yaklaşık 4 milyon ziyaretçiyi karşılıyorlar.

Suwen’in ikinci büyük ve gelecek büyümesinde önemli rol üstlenmesi beklenen satış kanalı ise, www.suwen.com.tr web adresindeki kendi e-ticaret platformu ve üçüncü taraf e-ticaret satış platformları olarak belirtiliyor. 2020 yılı sonu itibariyle, 2019’a kıyasla 7 kat büyüyen e-ticaret kanalı net satışlarının %49’u Suwen’in kendi internet sitesinden, %51’i de Türkiye’nin önde gelen e-ticaret pazaryeri platformlarından geliyor.

Suwen, üçüncü satış kanalı olan toptan kanal üzerinden yurt içinde ve yurt dışında Kıbrıs, İsrail, Filistin ve Azerbaycan’daki müşterilerine ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor.

Geniş ürün yelpazesi ve özgün tasarım kabiliyeti var.

Suwen iç giyimden ev giyimine, çoraptan korseye, mayo ve bikini koleksiyonlarından lohusa gruplarına kadar yaklaşık 1.400 farklı ürün içeren geniş ürün yelpazesiyle bir kadının her anında yanında olmayı hedefliyor. Şirket bünyesinde, her yıl yenilenen ürün koleksiyonları için geniş bir tasarım ekibinin yanı sıra, özgün tasarımların ilk numunelerinin üretimini yapan bir modelhane ekibi görev alıyor.

Suwen’in toplam satışlarında odak noktası olan iç giyim kategorisinde toplam 343 farklı ürün bulunuyor. Güçlü olduğu bu kategori yanında Suwen ev ve plaj giyim kategorisinde de büyüme sağlayarak bu pazarlardaki konumunu güçlendirdi. Suwen’in ev giyim kategorisinde 775, plaj giyim kategorisinde ise 96 farklı ürünü bulunuyor.

İç giyim, ev giyim ve plaj giyim ürünleri ile birlikte çorap ve aksesuarların tasarımını gerçekleştirip geliştiren Suwen, ağırlıklı olarak yurt içi üretim firmaları ile iş birliği içerisinde hareket ederek uluslararası markaların kalitesinde ürettiği ürünlerini Türk kadınına erişilebilir fiyatta sunuyor.

Kadın yönetici oranı %24!

Birleşmiş Milletler’in Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi vizyonu ile paralel hareket eden Suwen çalışanlarının %90’ı kadınlardan oluşurken, %24’de yönetici pozisyonunda bulunuyorlar. “Women for Women” yaklaşımı çerçevesinde hareket eden Suwen, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği ve Türk Eğitim Vakfı ile iş birliği yaparak kadın sağlığı ve genç kız eğitim eşitliği ile ilgili gerçekleştirdiği projeler ile öne çıkıyor.

Halka arz için SPK’ya başvurdu.

Türkiye’den özgün, kendine güvenen Türk kadınını temsil eden bir dünya markası çıkartmayı hedefleyen Suwen, bu hedefe ulaşmasını sağlayacak yatırımlara kaynak yaratmak amacıyla şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

“Hedefimize ulaşmak için kararlılıkla, durmadan çalışacağız” açıklamasında bulunan Suwen Genel Müdürü Ali Bolluk, onay almaları durumunda halka arz sürecinde elde edilecek sermayeyi ağırlıklı olarak yatırımların ve işletme sermayesinin finansmanında kullanacaklarını belirtiyor.

Yurt dışına açılmayı istiyor.

Halen Romanya ve Irak’ta mağaza açmak için çalışmalarını sürdüren Suwen, Ortadoğu ve Körfez Bölgesini ana ihracat pazarları olarak görüyor. Orta ve uzun vadede Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri ve Rusya pazarlarında büyümeyi amaçlıyor.