Hangi marka Orta Amerika'ya Panama mağazası ile giriş yapacak?

Marka, ülke listesini genişleterek Latin Amerika bölgesinde üçüncü, Orta Amerika'da ise ilk ülkesi olacak Panama ile 59. ülkeye giriş yapıyor.

LC Waikiki, Orta Amerika'da ilk ülkesi olacak Panama ile 59. ülkeye giriş yapıyor.

Şirket açıklamasına göre, Güney Amerika bölgesine giren LC Waikiki, Orta Amerika'da açtığı mağazayla bölgede genişlemeye devam ediyor.

Türkiye'nin global moda perakende markası LC Waikiki, 4 kıtada, 59 ülkede, 372 şehirde 1.300'den fazla mağazasıyla faaliyet gösterdiği 23 ülkede pazar lideri konumunda bulunuyor.

Marka, ülke listesini genişleterek Latin Amerika bölgesinde üçüncü, Orta Amerika'da ise ilk ülkesi olacak Panama ile 59. ülkeye giriş yapıyor. Başkentin önde gelen alışveriş bölgesi Metromall'de yer alan mağaza, 1.190 metrekarelik geniş bir alana sahip.

Gelecek aylarda ülkede bir mağaza daha açmayı planlayan LC Waikiki, bölgedeki varlığını daha da güçlendirecek. Ekvador ve Peru'nun da aralarında bulunduğu Latin Amerika ülkelerinde faaliyet gösteren LC Waikiki, bu yıl içinde bölgede toplamda 9 yeni mağaza açacak.