Hasar korkusu, kışlık sigortaya talebi artırdı

Türkiye, son yıllarda sık sık iklim krizi yansımalarına sahne oluyor. Yazın sel, yangın vakaları ciddi oranda artınca kışa dair afet beklentileri çok daha artış gösterdi. Öte yandan kış ayları şirketlerin en yoğun hasar yaşadığı dönem. Dolu, sel-su baskını, hortumlar, yoğun kar yağışı... Sigorta bu gibi durumlarda şirketlere koruyucu bir şemsiye oluyor. Olası hasar durumunda, maddi kayıplar kısa sürede uzmanlar tarafından yerinde inceleniyor ve onarım süreci başlıyor. Sigorta, hasar ve restorasyon alanında faaliyet gösteren Abisasist’in genel müdürü Umut Vurdevur, 2022-2023 kışına dair kış sigortalarına olan talebin arttığını söyledi.

“Kış aylarında genellikle müdahale ettiğimiz hasarlardan en önemlileri yoğun yağmur yağışlarında meydana gelen su hasarları oluyor. Bu tür hasarlara Abisasist olarak erken müdahalemizle nem alma kurutma işlemimizle hasarların büyümelerini engelliyor maliyetleri ve emtia kayıplarını çok aza indiriyoruz” dedi.

Isınma kaynaklı yangınlar artıyor

Kış aylarında yangınların da yoğunlaştığına işaret eden Umut Vurdevur, şöyle devam etti: “Kış aylarında soğuklar sebebiyle işletmelerde fabrikalarda ve dairelerde ısıtma ön plana geliyor. Elektriksel ısınma sistemleri kaynaklı yangın hasarları gündemden düşmüyor. Yangın hasarları genellikle nerede ne koşullarda olursa olsun işletmelerde dairelerde ve binalarda fabrikalarda çok zorlandığımız ve iş kaleminin çok fazla olduğu hasarlar. Yangında işletmelerin gördüğü zarar diğer hasarlara göre çok çok fazla olabiliyor. Bu nedenle poliçedeki yangın teminatları iyi analiz edilip gerekirse ek teminatlar poliçeye eklenmeli.”

Rüzgar ve kar çatılara ve panellere zarar veriyor

Fırtına ve aşırı rüzgar kaynaklı hasarlara da değinen Vurdevur, “Bunlar da yine işletmelerde çatı panel hasarı, cam hasarı , tabela hasarı , dış cephe hasarı gibi fabrika ve binalarda bir çok hasara sebebiyet verebiliyor” dedi. Yoğun kar yağışlarını ise fabrika ve işletme çatılarında aşırı yük oluşturduğunu vurgulayan Vurdevur, “Bu durum çatı çökme hasarına sebebiyet veriyor” diye konuştu. Vurdevur, Abisasist olarak hasar maliyetini en aza indirmek ve onarım sürecini hızlandırmak için uzman personelle çalıştıklarını kaydetti.