Hayat Kimya’ya yeni dijital pazarlama ajansı

Dünya çapında faaliyet gösteren ve dijital pazarlama sektöründe butik hizmetler sunan adXclusive, Türkiye’nin güçlü markalarından Hayat Kimya’nın çözüm ortağı oldu.

1 AĞUSTOS, 20180
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Hayat Kimya’ya yeni dijital pazarlama ajansı

adXclusive, Türkiye’nin güçlü markalarından Hayat Kimya’nın çözüm ortağı oldu. adXclusive’in sunacağı hizmetler arasında dijital stratejik danışmanlık, marka bilinirliği, dijital pazarlama, ölçümleme,  A/B Test ve Tag yönetimi bulunuyor.

Hayat Kimya, hızlı tüketim sektöründe, ev bakımda kategorisinde Bingo, hijyen kategorisinde Molfix, Molped, Joly ve temizlik kağıtları kategorisinde Papia, Familia, Teno, Focus gibi 12 güçlü markasını, 100’den fazla ülkede tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Bilgi birikimini ve deneyimlerini, sektör analizleri ve pazar araştırmalarına entegre ederek en iyi dijital aktiviteleri oluşturmayı amaçlayan adXclusive, aralarında TEB (Türk Ekonomi Bankası), English Home, Henkel ve Fibabanka gibi farklı sektörlerden ulusal ve uluslararası 23 farklı şirkete hizmet veriyor.

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