İnsanları spor yaparken de su tüketimine teşvik etmeyi ve bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlayan Hayat Su; bu kapsamda, Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı’nın “içme suyu” sponsorluğunu üstlendi. Hayat Su, fair play’e dayalı spor anlayışıyla Türkiye ve Avrupa basketbol liglerinde başarılar kazanan, sporda fırsat eşitliği misyonu ile ülke çapında amatör sporculara kendilerini geliştirme olanağı sağlayan Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı’na 2018-2019 sezonu boyunca “içme suyu” sponsoru olarak destek verecek.

“Spor yaparken su içmenin önemine dikkat çekmek istiyoruz”

Hayat Su Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu, “Su Hayattır” felsefesiyle su tüketimi konusunda farkındalık yaratmak ve sağlıklı su tüketimini teşvik etmek misyonuyla faaliyet gösterdiklerini dile getirerek, “Hayat Su olarak yenilenen marka kimliğimiz ile su içmenin önemine daha çok vurgu yaparak tüketicilerimize yeni başlangıçlar için ilham veriyoruz. ‘Yeni bir hayat yine seninle başlar’ diyerek sağlıklı yaşama dair tüm motivasyonlarımız için ufak adımların ve en başta su içmenin önemini vurguluyoruz. Bu söylemimizi de gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve iş birliklerimizle destekliyor, tıpkı su gibi hayatın her anında tüketicilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu bakış açısıyla gerçekleştirdiğimiz Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı birlikteliğinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sayede hayatın her alanında olduğu gibi spor yaparken de kaybedilen suyun ve minerallerin geri kazanılması için yeterli miktarda su içilmesinin önemine dikkat çekeceğiz. Ayrıca Türkiye’nin köklü markalarından biri olarak ülkemizde sporu desteklemenin gururunu taşıyoruz” dedi.

Darüşşafaka Spor Kulübü Başkanı Ümit Başkırt, “Turkish Airlines Euroleague’de mücadele verdiğimiz bu sezon Hayat Su gibi özellikle sektörde güçlü ve spora değer veren bir markayı yanımızda görmekten dolayı mutluyuz. Bu yıl yola ‘Birlikte Güçlüyüz’ diyerek çıktık. Destekçilerimiz sayesinde de her geçen gün biraz daha güçleniyoruz ve özgüvenimiz artıyor. Herkes için güzel bir sezon olmasını diliyoruz” dedi.

Hayat Su, 2018’de ayrıca Türkiye’nin dört bir yanından sağlıklı yaşam tutkunlarını bir araya getiren ve 3 günlük spor festivali olarak gerçekleştirilen RunAnatolia etkinliğinde de sponsorlar arasındaydı. 2017 yılını yoğun işbirlikleriyle değerlendiren marka; Çocuk Maratonu, Puma Ignite, Ironman, Turkcell Gelibolu, TÜBAD Turnuvası ve Run of Legends organizasyonlarında su sponsoru olarak yarışmacıların yanındaydı.