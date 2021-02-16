Hedefi gelir üretmede ilk 5'e girmek

İktisatEvim şubelerinde görevli İktisat Uzmanları, her bir kişiyi, başta ev ve araba olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri uygun çözüm paketleri ile buluşturuyorlar.

Hedef gelir üretmede ilk 5

Firma, sektörde kurulan 17. firma olmasına rağmen, ilk senesinde şube ortalama satışı olarak ilk üç, toplam gelir üretmede ise ilk yedi firma arasında yer alıyor. Hedef ise 2021’in üçüncü çeyreğinde toplam gelir üretmede ilk beş içinde bulunmak olarak belirtiliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin ilk yılında ulaştığı üye sayısı ise 3 bin 880. Gerçekleşen satışların 2100’ü ev, 1780’i ise araç müşterisi olarak ifade ediliyor. Firmanın şu an 9 ilde 17 şubesi bulunuyor. Sistemin devlet tarafından regüle edilmesinin ardından 2021 hedefi ise 81 ilde şube açmak.