"Hedefimiz iç pazarın yüzde 30'unu yerlileştirmek"

2018 yılı Haziran ayında EMPER tarafından satın alınan İsviçreli Piguet markası, Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptı. Türkiye pazarına hakim olan 24 ithal dolma kalem markası içinde pazarın yüzde 10’luk dilimini yerlileştirmeyi başaran markanın, yönetim kurulu başkanı Samet Memişoğlu; önümüzdeki 2 yıl içinde Türkiye lüks kalem pazarının yüzde 30’unu yerlileştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Cenevre ve İstanbul’daki merkezlerine ek olarak Londra’da bir ofis açtıklarını belirten Memişoğlu; “Bu yıl Piguet için oldukça yoğun ve güzel bir yıldı. Ürünlerimizin kalitesi ve ulaşılabilir fiyatları lüks kalem piyasasında ciddi bir rekabet yarattı. Bu yıl Türkiye’nin en prestijli şirketleriyle iş birliklerimiz oldu. Turkish Airlines Corporate Club’ın resmi kalem tedarikçisiyiz. 2020 başlarında Amazon Kanada’da boy göstermeye hazırlanıyoruz. Çok dinamik ve vizyoner bir ekiple katma değer yaratacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu bağlamda uzun zamandan beri hayalini kurduğum Tezhip koleksiyonumuz bu yıl görücüye çıkacak. Japonlar milli sanatları olan “Maki-e” yi kalemler üzerine işlemeyi başardı. Biz neden yapamayalım? Bu konuyla ilgili Türkiye’nin önde gelen müzehhibeleri ile çalışıyoruz. Ayrıca yine bu yıl “Mehmed the Conqueror Limited Edition” koleksiyonunu iki farklı versiyonuyla pazara sunacağız. Türk tarihi ve milli sanatları üzerine çalışmalarımız artarak devam edecek ve bu ürünler sadece Türkiye değil Dünya genelinde satışa sunulacak.” açıklamasında bulundu.



