Henkel, 3. çeyrekte 6 milyar euro’luk büyüme açıkladı

Henkel, 2022 mali yılının üçüncü çeyreğinde büyüme ivmesini başarıyla sürdürdü. Grup genelindeki satışlar, bu dönemde nominal olarak yüzde +17,3 oranında artarak 5,976 milyar Euro’ya yükseldi.

13.12.2022 16:17:310
Paylaş Tweet Paylaş
Henkel, 3. çeyrekte 6 milyar euro’luk büyüme açıkladı

Böylece şirket, Grup düzeyinde satışlarını 6 milyar Euro civarına çıkarmış oldu. Bu artış, çeyrek dönem satışları için tüm zamanların en yüksek seviyesi şeklinde açıklandı.

Henkel CEO’su Carsten Knobel görüşlerini, “Olağanüstü derecede zorlu olmaya devam eden bir pazar ortamında, stratejimizi hayata geçirmeye devam ettik ve net bir çift haneli satış büyümesi elde ettik. Tüm iş birimlerinin ve bölgelerin, özellikle de üçüncü çeyrekte Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nin satışlarda elde ettiği net çift haneli artışın, bu güçlü iş performansına katkıda bulunması özellikle memnuniyet verici.” şeklinde ifade etti.

Knobel sözlerine,“Üçüncü çeyrekteki çift haneli satış büyümesi, başarılı markalardan ve yenilikçi teknolojilerden oluşan güçlü ve dengeli portföyümüzün gücünün bir başka kanıtıdır. Buna ek olarak, portföy optimizasyon tedbirlerimizin uygulanmasını sürekli olarak ileri taşıdık, sıkı  maliyet yönetimimizi sürdürdük ve daha fazla verimlilik iyileştirmesi üzerinde çalıştık. Aynı zamanda, iki tüketici iş birimimizi birleştirirken, yeni yapıları hayata geçirmek için planladığımız programın ilerisindeyiz. Bu güçlü performans, böylesi zorlu zamanlarda, Henkel’in uzun vadeli başarısı için gösterdiği olağanüstü bağlılık ile kritik bir rol oynayan küresel ekibimizin başarısıdır." diyerek devam etti.

Henkel’in üçüncü çeyrekteki çift haneli satış büyümesi özellikle Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nin katkısıyla gerçekleşti. Tüm iş alanları, çift haneli ya da kayda değer organik satış artışı kaydetti.

Beauty Care İş Birimi, açıklanan portföy tedbirlerini uygulamasına rağmen, üçüncü çeyrekte pozitif organik satış büyümesi elde etti. Hem Profesyonel hem de Tüketici alanları bu performansa katkıda bulundu.  

Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi, özellikle Çamaşır Bakım alanındaki büyümenin etkisiyle önemli bir organik satış büyümesi elde etti.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Resesyon sinyalleri!

Resesyon sinyalleri!

Yavaşlama başladı 2023'e bakıyoruz

Yavaşlama başladı 2023'e bakıyoruz

"İş"te kadın gücü

"İş"te kadın gücü

Yeni yatırım fırsatlarına bakıyoruz

Yeni yatırım fırsatlarına bakıyoruz

Türkiye'ye yatırıma devam

Türkiye'ye yatırıma devam

Global ağda Türkiye atağı!

Global ağda Türkiye atağı!

Yorum Yaz