Henkel, 3. çeyrekte 6 milyar euro’luk büyüme açıkladı

Henkel, 2022 mali yılının üçüncü çeyreğinde büyüme ivmesini başarıyla sürdürdü. Grup genelindeki satışlar, bu dönemde nominal olarak yüzde +17,3 oranında artarak 5,976 milyar Euro’ya yükseldi.

Böylece şirket, Grup düzeyinde satışlarını 6 milyar Euro civarına çıkarmış oldu. Bu artış, çeyrek dönem satışları için tüm zamanların en yüksek seviyesi şeklinde açıklandı.

Henkel CEO’su Carsten Knobel görüşlerini, “Olağanüstü derecede zorlu olmaya devam eden bir pazar ortamında, stratejimizi hayata geçirmeye devam ettik ve net bir çift haneli satış büyümesi elde ettik. Tüm iş birimlerinin ve bölgelerin, özellikle de üçüncü çeyrekte Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nin satışlarda elde ettiği net çift haneli artışın, bu güçlü iş performansına katkıda bulunması özellikle memnuniyet verici.” şeklinde ifade etti.

Knobel sözlerine,“Üçüncü çeyrekteki çift haneli satış büyümesi, başarılı markalardan ve yenilikçi teknolojilerden oluşan güçlü ve dengeli portföyümüzün gücünün bir başka kanıtıdır. Buna ek olarak, portföy optimizasyon tedbirlerimizin uygulanmasını sürekli olarak ileri taşıdık, sıkı maliyet yönetimimizi sürdürdük ve daha fazla verimlilik iyileştirmesi üzerinde çalıştık. Aynı zamanda, iki tüketici iş birimimizi birleştirirken, yeni yapıları hayata geçirmek için planladığımız programın ilerisindeyiz. Bu güçlü performans, böylesi zorlu zamanlarda, Henkel’in uzun vadeli başarısı için gösterdiği olağanüstü bağlılık ile kritik bir rol oynayan küresel ekibimizin başarısıdır." diyerek devam etti.

Henkel’in üçüncü çeyrekteki çift haneli satış büyümesi özellikle Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nin katkısıyla gerçekleşti. Tüm iş alanları, çift haneli ya da kayda değer organik satış artışı kaydetti.

Beauty Care İş Birimi, açıklanan portföy tedbirlerini uygulamasına rağmen, üçüncü çeyrekte pozitif organik satış büyümesi elde etti. Hem Profesyonel hem de Tüketici alanları bu performansa katkıda bulundu.

Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi, özellikle Çamaşır Bakım alanındaki büyümenin etkisiyle önemli bir organik satış büyümesi elde etti.



