Hepsiburada ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, ​​​​​​​şirket, 2023'ün ilk çeyreğinde güçlü performansını sürdürdü.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin toplam satış hacmi yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 14,8 milyar TL'ye ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde Hepsiburada, e-ticaret için stratejik öneme sahip tüm göstergelerde başarılı rakamlara imza attı ve 2023'e güçlü bir giriş yaptı.

Hepsiburada'nın toplam satış hacmi 2023'ün ilk çeyreğinde 14,8 milyar TL'ye ulaştı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin yüzde 70 oranındaki büyüme öngörüsünü aştı.

İlk çeyrekte 24,1 milyon siparişle müşterilerin tercihi

Hepsiburada müşterilerinin Hepsiburada platformu üzerinden verdiği sipariş adedi geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 61 artışla 24,1 milyona yükseldi. Mevcut aktif müşteri tabanını koruyarak ilk çeyreği 11,9 milyon müşteri ile bitiren Hepsiburada'nın müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise yüzde 52 artışla 4,9'dan 7,5'e çıktı.

Hepsiburada, 'Hepsiburada İş Ortağım' programıyla satıcılarına ve KOBİ'lere kapsamlı imkanlar sağlamaya devam etti. Platform üzerinden satış yapan aktif satıcı sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21 artarak 100,7 bine yükseldi. Platformdaki ürün adedi ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 63 oranında artarak 180 milyon oldu. Pazaryeri satışlarının toplam satış hacmi içerisindeki payı ise yüzde 68 olarak gerçekleşti.

Hepsiburada Premium üyesi 1 milyonu aştı, NPS liderliği devam ediyor

Hepsiburada, müşteri sadakatini ve deneyimini ölçmede kullanılan ve bağımsız araştırmalar sonucunda hesaplanan Net Tavsiye Skoru (NPS) performansına göre sektör liderliğini 2023'ün ilk çeyreğinde de devam ettirdi.

Türkiye'de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat programı olma özelliği taşıyan "Hepsiburada Premium" ise mart sonu itibarıyla 915 bin, 30 Nisan itibarıyla ise 1 milyon üyeye ulaştı.

81 ilde verdiği hizmetle Türkiye'nin en büyük ilk beş kargo şirketinden biri olan HepsiJet, 2023'ün ilk çeyreğinde satıcısı Hepsiburada olan siparişlerin yüzde 84'ünü Türkiye'nin dört bir yanına ertesi gün teslim etti. HepsiJet sadece Hepsiburada platformu üzerinden gerçekleştirilen siparişlerin teslimatını gerçekleştirmekle kalmayıp, farklı markaların da kargo taşımacılığını üstleniyor.

Hepsiburada platformu dışında kargo hizmeti verdiği şirket sayısı 1400'ün üzerine çıkan HepsiJet, Randevulu Teslimat, Ertesi Gün Randevulu Teslimat ve Kapıdan Randevulu İade gibi hizmetleri sayesinde ilk çeyrekte yüzde 90 müşteri memnuniyeti puanı elde etti.

Alışveriş arkadaşı Hepsipay 11,8 milyon kullanıcıya ulaştı

Hepsiburada'nın e-cüzdan ve ödeme geçidi çözümü sunan yeni nesil ödeme yöntemi Hepsipay, 2023 yılının ilk çeyrek sonu itibarıyla 11,8 milyon kullanıcıya ulaştı. Hepsiburada platformunda yapılan toplam satışların yüzde 87'si Hepsipay'in kolay ve güvenli ödeme çözümü Hepsipay Cüzdanım aracılığıyla yapıldı.

Hepsipay'in sunduğu Hemen Al Sonra Öde uygulaması ise 180 binin üzerinde müşteriye ihtiyaçlarını ertelemeden ve kredi kartı limitlerine takılmadan alışveriş yapma imkanı sundu.

Hepsiburada, ayrıca Türkiye'yi dünya teknoloji borsası Nasdaq'da temsil eden ilk ve tek Türk şirketi olarak, uluslararası finansal raporlama standartları ile uyum çerçevesinde 2023 yılı ilk çeyrek verilerini enflasyon etkisinden arındırarak da açıkladı.

Hepsiburada'nın 2023 yılı ilk çeyreğinde enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 15 artarak 15,1 milyar TL olarak gerçekleşirken, enflasyon muhasebesine göre hesaplanan FAVÖK 7,3 milyon TL oldu.

"HepsiJet ve Hepsipay ile e-ticaret ve perakende oyuncularının en büyük çözüm ortağı olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, 2023 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili, "2023'e ülkemizi derin yasa boğan deprem felaketinin acısı ile başladık. Bu çeyrekte bir yandan T��rkiye'nin Hepsiburadası olarak depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da ortaya koyduğumuz strateji çerçevesinde toplam satış hacmimizde geçen yıla kıyasla yüzde 78 oranında büyüme sağladık. Büyüme oranımızla birlikte son dönemdeki en yüksek karlılık oranına ulaşarak 176 milyon TL FAVÖK elde ettik." değerlendirmesini yaptı.

Gökçetekin, üstün hizmet anlayışıyla ve alım gücünü destekleyen çözümlerle müşterilerin güvenini kazanmaya devam ettiklerine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Türkiye e-ticaret pazarında 'en çok tavsiye edilen e-ticaret markası' olmaya devam ederek bu alandaki lider konumumuzu sağlamlaştırdık. Müşterilerimizle kurduğumuz bağı yeniden tanımlayan Hepsiburada Premium ise sadece 10 ayda 1 milyon kullanıcıya ulaştı. Sektöre getirdiği teknoloji odaklı lojistik çözümlerle her geçen gün büyüyen HepsiJet'i tüm e-ticaret oyuncuları için en önemli çözüm ortağı yapma hedefimizde bu çeyrekte önemli adımlar attık. Öte yandan Hepsipay ile finansal teknoloji yeteneklerimizi de yeni kurumsal müşterilerimizle paylaşma konusunda önemli yol kat ettik. Hepsipay'in güvenli ve hızlı ödeme çözümleriyle vadelendirme imkanlarının ülkemizin perakende sektörü için önemli fırsatları beraberinde getireceğine inanıyoruz."

Hepsiburada'nın paydaşlarıyla sürdürülebilir ve verimli büyümeye odaklandığına işaret eden Gökçetekin, 2023'ün ilk çeyreğinde elde ettikleri güçlü sonuçları devam ettirmekte kararlı olduklarını bildirdi.

Gökçetekin, "Bu çerçevede yılın ikinci çeyreği için toplam satış hacmimizde yıllık yaklaşık yüzde 95 oranında bir artış ve karlılığımızın devam etmesini öngörüyoruz. E-ticaretin milli takımı olarak bu başarıda katkısı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.