Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından Hotiç, klasik şıklığı her sezon olduğu gibi bu kışta erkek moda severler ile buluşturuyor.

Klasik şıklığı modernize ederek Sonbahar- Kış sezonuna imzasını atan Hotiç, erkeklere zamansız ve rafine bir çekicilik vaat ediyor. Finisajlı ve dokulu derilerle koleksiyona lüks bir dokunuş katan Hotiç Sonbahar- Kış Koleksiyonu’nda retro efektinin gücü deri ve renk tonlarında ön plana çıkıyor.

Hem kalıp hem de renk tonu olarak büyük bir çeşitliliğe sahip Sonbahar- Kış Koleksiyonunda klasik Oxford ve derbie modelleri yine ön planda… Klasiğin vazgeçilmez rengi olan taba ve kahve tonlu finisajlı deriler ön plana çıkarken; 3 bağcıklı ve chelsa botlar farklı model ve deri seçenekleriyle şıklığın en büyük tamamlayıcısı oluyor. Koleksiyonda önemli bir yer tutan bot modelleri süet ve deri seçenekleriyle soğuk kış günlerinde rahatlıktan ödün vermiyor.

Her yılın olduğu gibi bu yılında vazgeçilmezi olan sneakerlar çeşitli renk ve model alternatifleriyle koleksiyonda dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü spor markalarından esinlenerek, farklı materyalleri aynı tasarım üzerinde birleştiren Hotiç’te eva, poli ve havuz tabanlı sneakerlar, farklı dokulardaki kumaş ve desenlerle modernize ediliyor.

Tütün, taba, kahve, haki gibi sonbaharın tonları ve soğuk kış renkleri olan gri, lacivert ve siyahlar koleksiyonun ana tonlarını oluşturuyor.

Hotiç’te ayakkabı kadar kemer, çanta ve aksesuarlar da dikkat çekiyor. Sezonun en güçlü trendlerinin hakim olduğu aksesuar koleksiyonu ile erkek moda severler şıklıklarını ikiye katlıyor.