Hotpoint ve Jamie Oliver, insanları evlerindeki israfı azaltmaya teşvik eden “Unutulmuş Gıdalara Taze Fikirler” kampanyasının bir parçası olarak “Taze Fikirler” Kafe’yi tanıttılar.

Türkiye’de Hotpoint ve Indesit ile beyaz eşya, küçük ev aletleri ve klima sektöründe faaliyet gösteren dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden Whirlpool, dünya genelinde 70 fabrikada üretim yapan yaklaşık 21 milyar dolarlık ciroya sahip dev bir şirket. Geçen hafta İngiltere’nin başkenti Londra’da ilginç bir etkinliğe imza atan şirket, Türkiye’den gazetecilerin de katıldığı etkinlikte ünlü şef Jamie Oliver, Doğu Londra’da sıra dışı bir pop-up kafe açtı.

Uluslararası basın mensupları ve sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla düzenlenen lansman etkinliğinde Hotpoint ve Jamie Oliver, insanları evlerindeki “kenarda unutulan gıdalar” hakkında farklı düşünmeye ve israfı azaltmaya teşvik eden “Unutulmuş Gıdalara Taze Fikirler” kampanyasının bir parçası olarak “Taze Fikirler” Kafe’yi tanıttılar.

İki gün boyunca halka açık olarak hizmet verecek kafede, evlerde en çok israf edilen gıdalardan esinlenerek hazırlanmış lezzetli yemekler sunuldu. Artan gıdalar yemek yapmak için kullanıldı ve elde edilen tüm kazanç, bu girişimin gerçek ruhuna yakışır şekilde, gıda israfı ve açlık ile mücadele eden bir hayır kurumu olan FoodCycle’a bağışlandı.