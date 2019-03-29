Howden'ın yöneticileri İstanbul'da buluştu

Toplamda 22 milyar doları aşan bir prim üretim payına sahip olan Howden, tepe yöneticilerin toplantısını ilk kez Londra yerine İstanbul'da gerçekleştirdi.

İngiltere merkezli Hyperion Sigorta Grubu’nun perakende brokerlik kolunun üst düzey yöneticileri İstanbul'da toplandı. Üç ayda bir Londra'da yapılan toplantılar, ilk kez Türkiye'de gerçekleştirildi. Howden Broker Grup CEO’su José Manuel González önderliğinde ve Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO’su Atınç Yılmaz’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Howden Broker Grubu bünyesinde görev yapan bölgesel CEO ve CFO’lar katıldı.

Hem 2018 yılının değerlendirildiği hem de içinde bulunduğumuz yılın stratejisinin masaya yatırıldığı toplantı ile grup Türkiye'ye ne kadar önem verdiğini de göstermiş oldu.

POZİTİF ALGILARI GÜÇLENDİ

Howden'ın Türkiye'deki başarısı ve bölge genelinde yükseliş eğiliminin yanı sıra İstanbul'un bir köprü niteliğinde olması sebebiyle toplantı yeri olarak İstanbul'un seçildiğini belirten Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO’su Atınç Yılmaz şunları söyledi:

"Toplantı yeri olarak İstanbul seçilince bölge CEO'larının yanında diğer yöneticilerden de ilave katılımlar oldu. Birçoğu ülkemizi ve Türk toplumunu daha yakından tanımak için özel olarak katılmak istedi ve hepsi seyahatleri konusunda çok olumluydu. Son dönemde yurtdışında negatif haberlerle gündeme gelen Türkiye’yi kendileri görmek istediler. Buradayken, tüm bu olumsuz görüşlerin algı olduğunu kendi gözleriyle gördüler. Modern ve gelişmiş Türkiye’ye ilişkin pozitif algıları güçlendi ve çok olumlu geri bildirimler aldık. Türkiye'nin tanıtım ve reklamını da yapmış olduk."