Hugo BOSS dolma kalemleri Türkiye’de

110 ülkede en az 6100 satış noktası bulunan ve son yıllarda dolma kalem endüstrisindeki gelişime kayıtsız kalmayarak yazım gereçleri ve aksesuarlarına odaklanan Hugo BOSS, ürünlerindeki lüks ve kaliteyi aynı şekilde bu alana da yansıtmayı başardı.

Adil EL Grup yönetim kurulu başkanı Orhan Güzelaydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada:

“Dijitalleşen dünyaya inat her geçen gün üzerindeki ilgiyi arttırmayı başaran dolma kalem, rafine bir zevki temsil ediyor. Dünya genelindeki tüm sıkıntılara rağmen pazar payını korumayı başaran dolma kalem endüstrisi ülkemizde de yıllık 150 milyon liralık bir pazara sahip. Biz de Adil EL Grup olarak Hugo BOSS’un lüks dolma kalemleriyle bu pazarda yerimizi alıyoruz. İlk etapta online kanallarda satışa yöneleceğimiz Hugo BOSS yazım gereçleriyle, orta vadede bayilikler vererek ilerlemeyi hedefliyoruz.” diye belirtti.