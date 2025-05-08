IAB, sektörün yeşil dönüşümüne öncülük edecek

Ad Net Zero’nun Türkiye temsilcisi REPİD’in lider imzacılarından biri olan IAB, sektörün yeşil dönüşümüne öncülük etmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda tüm sektör paydaşlarını ve üyelerini Ad Net Zero Türkiye imzacısı olmaya davet ediyor.

IAB Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Devrim, sektör adına bu tarihi sahiplenme ile ilgili olarak, “Dijital reklamcılık sektörü olarak gezegenimize ve geleceğimize karşı büyük bir sorumluluğumuz var. IAB olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz ve Ad Net Zero’nun Türkiye’deki lider imzacılarından biri olmaktan gurur duyuyoruz. REPİD’in bu önemli misyonu ülkemize taşıması, sektörümüz için bir dönüm noktasıdır. Bugün tüm sektör paydaşlarımıza ve üyelerimize çağrıda bulunuyorum: Gelin, sürdürülebilirlik hedeflerini işimizin ayrılmaz bir parçası haline getirelim. IAB olarak, bu dönüşümde öncü rol üstlenmeye kararlıyız. Hemen şimdi harekete geçiyoruz. Türk dijital reklam sektörünün karbon ayak izini, 2030 ve 2050 vizyonları doğrultusunda Net Sıfır hedefine ulaştırmak için somut adımlar atıyoruz. Bu süreçte, Ad Net Zero Global Media Sustainability Framework’ünü ve IAB Europe’un LEAF girişimlerini rehber alarak, yerel gerçekliğimize uygun, uygulanabilir ve anlaşılır kaynaklar hazırlayacağız. Eğitimler ve etkinliklerle sektörü bu dönüşüme dahil edeceğiz. IAB’nin yıllardır başarıyla yürüttüğü ölçümleme ve standart belirleme çalışmaları gibi, bu alanda da küresel bilgi ve deneyimi Türkiye’ye taşıyarak sektörümüzün dönüşümüne katkı sağlayacağız. REPİD başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte çalışarak, sürdürülebilir dijital reklamcılığı sadece çevresel bir sorumluluk değil, uzun vadeli başarının da anahtarı olarak konumlayacağız” dedi.

IAB ve REPİD Sürdürülebilirlik Yürütme Kurulu Başkanı Ekin İlyasoğlu ise, IAB’nin vizyonuna destek vererek şunları söyledi: “REPİD ve IAB Sürdürülebilirlik Yürütme Kurulları olarak, sektörün bu dönüşümünde aktif rol üstleniyoruz. 2024 başından bu yana üyelerimizi eğitimler ve duyurular yoluyla sürdürülebilir dijital reklamcılıkla ilgili bilgilendiriyoruz. Artık yeni bir aşamadayız. Ad Net Zero ve IAB Europe’un bilgi ve kaynaklarını yerelleştirerek, ölçümlemelere hızla başlayacak ve karbon emisyonlarımızı azaltmaya odaklanacağız. Amacımız, somut projeler ve iş birlikleriyle belirlenen hedeflere ulaşmak ve Türkiye’yi dijital reklamcılığın sürdürülebilir dönüşümünde öncü ülkelerden biri haline getirmek.”

IAB, Ad Net Zero’ya katılımıyla birlikte sektörde sürdürülebilirliğe yönelik somut bir dönüşüm süreci başlatıyor. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek eğitim, etkinlik ve rehber çalışmalarla, çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik uygulamalar yaygınlaştırılacak.