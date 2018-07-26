IAS’a uluslarası standartlara uygunluk tescili

IAS, Türkiye’de sayılı firmanın sahip olduğu ISO 15504 SPICE Level-2 Yazılım Süreç Geliştirme ve Yetkinlik Belirleme Belgesi’ni almaya hak kazandı. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan IAS Kalite Sistemleri Yöneticisi Çiğdem Dönmez, “Bir firmanın ISO 15504 SPICE sertifikasına sahip olması, onun uluslararası standartlarda yazılım yapan, tüm yazılım süreçlerini bu standarda uygun yöneten yetkinlikte bir firma olduğunu gösterir. Yaptığımız işin uluslararası standartlara uygunluğunu belgelendirmek, işimizi daha doğru rakiplerle yapmamıza ve doğru segmentte yer almamıza katkı sağlayacak” mesajını verdi.

ISO sistem sertifikaları arasında bulunan ISO 15504 SPICE, yazılım firmalarının tüm yazılım yaşam döngülerini bu standardın gerekliliklerine göre yönettikleri sistemler kurduklarını ve bu sistemleri sürekli geliştirdiklerini gösteren bir belgedir. Yazılım geliştirmeden testlere, proje yönetiminden değişiklik yönetimine, risk yönetiminden dokümantasyona tüm yazılım süreçlerini uluslararası standartların gerektirdiği olgunluk seviyesinde yürüten firmaların zorlu bir süreç sonunda elde edebildiği ISO 15504 SPICE, Türkiye’de henüz yeterince yaygın değil.