Yerli yazılım firması IAS’nin bünyesinde 2008 yılında kurulan eğitim kurumu IAS Business Academy (IBA), yeni dönem derslerine başladı! IAS’nin geliştirdiği, açık kaynak kodlu TROIA Platformu üzerinden çalıştırılan caniasERP yazılımındaki tüm modüllerin yanı sıra TROIA Platformu geliştirme ve e-Dönüşüm konusunda da dersler verilen IAS Business Academy, firmaların ERP sistemine geçişte yaşadıkları sıkıntıları minimuma indirebilmeleri için kaçırılamayacak bir fırsat. IAS Eğitim Uzmanı Esra Şahiner, “caniasERP kullanan firmalar, yeni kullanmaya başlayacak olanlar ve bu alanda uzmanlık almak isteyen yeni mezunları yeni dönemde akademimize davet ediyoruz. Modüller konusunda eğitim almak hem adaptasyon sürecinin sancısız geçmesini sağlıyor hem de eğitim alan bireyler sertifikalandırılıyor. Bu nedenle hem firmaya hem de çalışana son derece faydalı” diyor.

caniasERP’nin Tüm Modüllerine Hakim Olun

IAS’nin tecrübeli danışman ekibi tarafından verilen eğitimler, özellikle iş süreçlerini caniasERP ile yöneten ve yönetmeyi planlayan firmaların çalışanlarına öneriliyor. caniasERP modüllerinin seviyelendirilerek anlatıldığı IBA eğitimleri, 1 ila 5 gün arasında değişiklik gösterebiliyor. Böylece katılımcılar yalnızca birkaç günlerini ayırarak en çok kullandıkları modüller konusunda profesyonel altyapı oluşturuyorlar. Ayrıca IBA’da modüllerin yanı sıra IAS’nin özgün, yerli yazılım geliştirme platformu olan TROIA Platformu ve e-Dönüşüm konusunda da eğitim programları düzenleniyor. Tüm eğitimlerin sonunda ise katılımcılar sınava tabi tutuluyor. Sınavda 70 ve üzeri alanlara IBA tarafından başarı sertifikası veriliyor. caniasERP’yi etkin olarak kullanan firmaların çalışanları ve proje yöneticisi konumunda olan kişilere bu modül eğitimlerinin alınması özellikle tavsiye ediliyor. “Modüller hakkında verilen profesyonel eğitim, ofiste verimliliğin arttırılması konusunda oldukça etkili” diyen IAS Eğitim Uzmanı Şahiner, öğrenci profillerinden bahsederken şunları da ekliyor: “IBA eğitimlerine üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği gibi bölümlerde okuyan öğrenciler de ilgi duyuyorlar. Çünkü mezuniyetten sonra ERP alanında kariyer yapmayı planlayan kişiler, IBA’da tamamen uygulamalı olarak eğitimleri alarak sektörel tecrübe de kazanabiliyorlar.”

IBA’da Adaptasyon Sürecini Sorunsuz Atlatın

IBA eğitimleri neden önemli diye sorduğumuz IAS Eğitim Uzmanı Esra Şahinkaya bize konuyu şu şekilde özetliyor: Bu eğitimler şu an hali hazırda caniasEPR kullanan firmaların verimliliklerini arttırmaları açısından önemli. Ancak henüz caniasERP’ye geçmemiş, geçmeyi planlayan firmaların personelleri için de çok önemli. caniasERP sistemine yeni geçecek olan bir firmada personel bu eğitimleri iş başında da alabilir ama bu iş için belli bir zaman ayırması gerekir. Ancak burada 1-2 gün sürecek eğitimlerle, çalıştığı pozisyona göre, bu eğitimi tamamlarsa hem daha etkin, yetkin hem daha profesyonel bir şekilde bu eğitimi almış olur. caniasERP’ye yeni geçen firmalarda eğitimin önden aldırılması eğitimde uyum sürecini ve geçiş sürecini oldukça kolaylaştırıyor. Sonuç olarak firmalar, caniasEPR’yi satın aldıklarında var olan süreçlerini iyileştirerek bu sisteme taşıyorlar. Bu süreçte en sık yaşanan problem ise çalışanların bu yeniliğe direnç göstermesi oluyor. Çalışanlar hem kendi işlerine devam edip hem de yeni bir sisteme alışmak istemiyorlar. İşte bu nedenle sisteme geçmeden önce personele caniasERP’yi öğretmek, adaptasyon sürecinin sorunsuz şekilde atlatılmasına yardımcı oluyor. IAS Danışmanları caniasERP’nin kurulum ve canlıya geçiş dönemlerinde zaten yardımcı oluyorlar. Ancak bu süreçte yöneticilerin caniasERP sistemine geçiş sürecinde karşılaştıkları direncin önüne geçmek için sisteme girmeden çalışanlarına IBA’da eğitim verdirmelerini tavsiye ediyoruz. ‘Biz eskiden’ diye başlayan cümleler duymak istemiyorsa eğer işverenler bu eğitimleri çalışanlarına verdirmeli. IBA eğitimlerine kayıt olmak isteyenlerin iba@caniaserp.com adresine mail atmaları gerekiyor.