İçdaş’dan üç gemi ihracatı

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş., gemi ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Şirket bu kapsamda 3 dev geminin ihracatına imza attı. Çanakkale Biga Tesisleri’nde bulunan İçdaş Tersanesi’nde üretilen 3 gemi ihraç edilerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlandı. Gemiler planlanan teslim tarihlerinde ülkelere teslim edilecek.

İLK TESLİM AĞUSTOS 2021’DE

İçdaş, Türk mühendisleri tarafından, yüksek kapasite, yüksek standart, sofistike ve son teknolojiyle donatılan, ulaşım ile düşük gider ve yakıt sarfiyatı gibi hesaplamaların yapıldığı, gemilerin daha uzun seyir süreleri ve daha fazla yük taşıma kapasitesine ulaştığı bu sayede dünya devleri arasında yer alan armatörlerin büyük ilgisini çeken inşa etmekte olduğu; 110 metre boyunda, 18 metre genişliğinde, Wartsila marka 3000 KW ana makinaya sahip 7700 DWT LNG Ready Paslanmaz Kimyasal Tankerin satışı için Alman GEFO Gesellschaft Für Oeltransporte MBH firması ile kontrat imzaladı. Geminin teslim tarihi Ağustos 2021 olarak planlandı.

2018 yılında ise İÇDAŞ-29 isimli 7500 DWT paslanmaz kimyasal tankerin Alman GEFO firmasına satışı ile ülke ekonomisine önemli oranda döviz girdisi gerçekleştirildi.

Ayrıca, Çanakkale Biga İÇDAŞ Tersanesi’nde üretilmek üzere İÇDAŞ, İtalyan ME MaritTima Emiliana SPA (Amoretti Group) firması ile 2 adet 90 metre boyunda, 16 metre genişliğinde, MAN 2555 KW ana makinaya sahip 4500 DWT Paslanmaz Kimyasal Tanker inşası için kontrat imzaladı ve gemilerin ilk teslim tarihi Temmuz 2022, ikinci teslimi ise Eylül 2022 olarak planlandı.