Konya’nın önde gelen markaları ile KOBİ’lerini bir araya getiren organizasyon 14 Kasım Çarşamba günü Konya Nov Otel’de gerçekleşti. Pek çok farklı konuya ve konuşmacıya yer verilen organizasyonda IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, Anadolu Markaları 2018 kapsamında “Dijital Dönüşüm” konulu sunumunu Konya Sanayicileri ile paylaştı.

IFS’in global tecrübesi ile Türkiye’deki Aile Şirketleri’nin Dijital Dönüşüm alanında atabileceği çok önemli adımlar olduğunu ve bu alanı kolaylıkla avantaja çevirebileceklerini belirten Ergin Öztürk, Konya’lı sanayicilere Dijital Dönüşüm’ün önemini anlattı. Öztürk; global rekabette en önemli unsurun kaynakları etkin kullanmak ve ölçülebilir olmaktan geçtiğine vurgu yaparak güçlü rekabet için Konyalı üreticilerle şu bilgileri paylaştı:

“Tecrübelerimiz göstermektedir ki dijital dönüşüm her ne kadar bir teknoloji dönüşümü gibi görünse de dijital dönüşüm, işletmelere rekabet avantajı sağlayan bir iş stratejisidir. İşletme sahiplerinin ve üst düzey yöneticilerin etkin role sahip olduğu bir dönüşüm daha verimli ve başarılı olmaktadır.Dijital dönüşümün en öncelikli altyapı adımı (ERP) Kurumsal Kaynak Planlamadır. Kurumsal Kaynak Planlama yazılımları ile işletmenin tüm operasyonel süreçlerinin entegre hale getirilmesi operasyon kayıplarını azaltır ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlar. Kaynakların etkin kullanımı ve dijital dönüşüm işletmenin finansal süreçlerine doğrudan yansır. ‘’