Microsoft'un piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı. Piyasa değeri bakımından Apple'ı geride bırakan şirket, gelirlerini yüzde 14 artırdı.

Microsoft'un piyasa değeri bulut programlama bölümünün büyümeye devam edeceği yönünde ortaya konan öngörülerin etkisi ile ilk kez 1 trilyon dolar seviyesini aştı.

Microsoft hisseleri yüzde 4,4 artışla 130,54 dolara yükselirken, piyasa değeri 980 milyar dolar değerindeki Apple'ı geride bıraktı.

Microsoft hisseleri yıl başından bu yana yüzde 23 yükseldi.

Şirketin bulut programlama bölümü Azure, 31 Mart'ta sona eren üçünü çeyrekte yüzde 73 büyüdü.

Üçüncü çeyrekte, Microsoft'un hisse başına kârı 96 cent seviyesinden 1,15 dolar seviyesine çıktı. Şirketin gelirleri de yüzde 14 artışla 30,57 milyar dolar oldu ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.