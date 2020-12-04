İnfo Yatırım’a üst düzey atama

1994 yılından bu yana sermaye piyasaları alanında, bireysel ve kurumsal yatırımcılara hizmet veren İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde yer alan İnfo Yatırım ve Hedef Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu üyeliğine Kasım 2020 itibariyle Murat Tanrıöver atandı.

İnfo Yatırım ve Hedef Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu üyesi olarak gruba katılan Tanrıöver,1992’de Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olmuş ardından yüksek lisans eğitimini Louisiana State Üniversitesi’nde finans dalında tamamlamıştır. Türk Boston Bank’ta Analist olarak iş yaşamına başlayan Tanrıöver, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda Uzman, Yapı Kredi Yatırım’da Yönetmen, Doğan Yayın Holding’de Sermaye Piyasaları Koordinatörü, Yatırım Finansman ve Garanti Yatırım’da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

2010 yılından bugüne çeşitli şirketlerde bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunan Tanrıöver, halen Özyaşar Tel ve Mobiliz Araç Takip şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Tanrıöver, 2013-2020 yıllarında Gedik Yatırım’da Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Gedik Yatırım Holding Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Bu dönemde grubun iştirakleri olan Gedik Girişim Sermayesi, City Farm ve Gedik Yatırım Holding’de Yönetim Kurulu Üyelikleri; Marbaş Menkul ve HUB Girişim Sermayesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.