İnovasyonda küresel liderlik hedefi koydu

Türkiye’de açık inovasyon kültürünün yaygınlaşması için insiyatif üstlenen Arçelik, Garage Innovation Hub ile küresel ölçekte liderlik hedefliyor. Kurulduğu 2017 yılından bu yana 2 binden fazla partner ile etkileşim kuran Arçelik Garage Innovation Hub, bugüne kadar 274 girişimciye eğitim ve mentorluk desteği vererek, 40 girişimciye 8 milyon TL hibe desteği erişim sağladı. Yürüttüğü kuluçka faaliyetleriyle de 80’den fazla start-up’ın iş fikri geliştirmesine destek oldu.

Garage Innovation Hub, kurum içi ve kurum dışında yürüttüğü girişimcilik, inovasyon programları ve etkinlikler ile karşılıklı paylaşım sağlayıp, yenilikçi fikirleri ürün ve projelere dönüştürmeyi amaçlıyor. Girişimler, mentorlar, yatırımcılar ve ilgili sivil toplum kuruluşları, özel ve kamu kurum temsilcileri gibi ekosistem oyuncuları arasında bilgi, deneyim ve bağlantılardan faydalanmayı sağlamak için kolaylaştırıcı rol üstleniyor. İnovasyon ve girişimcilik programları tasarlayan Garage Innovation Hub, Arçelik’in ana yetkinlikleri dışında kalan yeni teknolojiler ve iş modelleri geliştirmek için de çalışıyor.

Türkiye’den dünyaya açılan en kapsamlı açık inovasyon platformlarından biri olan Garage Innovation Hub, açık inovasyon alanında küresel liderlik hedefi doğrultusunda ekosistemin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Garage Innovation Hub, bu yıl ilkini düzenlediği Açık İnovasyon Günü’nde dünyanın her yerinden inovasyon düşünürlerini, şirketleri, start-up’ları ve yatırımcıları bir araya getirdi.

Açık İnovasyon Günü’nün ekosistemden önemli aktörlerin katılımıyla ufuk açıcı tartışmaların yapıldığı bir platform olduğunu belirten Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, “5 yıl gibi kısa bir sürede üniversiteler, STK’lar, tüm dünyadan inovasyona destek veren kurum ve kuruluşlarla birlikte Türkiye’nin en büyük açık inovasyon platformlarından biri olmayı başardık. Küresel partnerlerle çalışmaya başladık. İnovasyon tek başına bir kuruma ya da fonksiyona ait bir süreç değil. Garage Innovation Hub gibi açık inovasyon platformları fikirlerin hayata geçmesine olanak sağlayarak insanlığa faydalı inovasyonların önünü açabilir. Biz giderek daha fazla fikri en geniş imkanlara kavuşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Garage Innovation Hub, Girişim Sermayesi Fonlarına Partner Oldu

Arçelik’in açık inovasyon yaklaşımını anlatan Utku Barış Pazar, şunları söyledi: Start-up iş birliklerimizi geliştirmek için girişim dostu uygulamalar geliştirmeye başladık. “Cesaret et, Etkileşim Kur, Değer Yarat” diyoruz. Hedefimiz faaliyet gösterdiğimiz 146 ülkenin her birinde start-up’lara destek olmak. Küresel ölçekte lider, açık inovasyon platformlarından biri olmak üzere, BIGG3 gibi programlarla girişimcilerin hibe desteklerine ulaşmasına destek vermeyi sürdürüyoruz. Garage Innovation Hub, girişimcilere sermaye desteği sağlamak üzere bir adım daha atarak, girişim sermayesi fonlarına da partner oldu. Bu doğrultuda ilk adımımızı atarak dünyanın önde gelen fonlarından 500 Startups, ve Avrupa’nın ilk 10 fonu arasında yer alan Hoxton Ventures’ın partnerleri arasına katıldık. Bu ortaklıklar bizi dünya çapında doğru start-up’larla bir araya getirirken, küresel inovasyon ekosisteminde daha fazla söz sahibi olmamızı da sağlayacak.

Arçelik, Birleşmiş Milletler Nesiller Boyu Eşitlik Forumu taahhütleri kapsamında Garage Innovation Hub ile 2026 yılına dek 5000’i kadın olmak üzere 7000 girişimciye ulaşmayı ve yaklaşık 5 milyon dolarlık finansal desteğe erişmelerine aracılık etmeyi planlıyor.