Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, Instagram’da Stories kullanarak yaptıkları kampanyalar sayesinde yüzde 45 daha az maliyetle yüzde 82 daha çok sayıda tekil satış yaptıklarını söylüyor.

Morhipo.com kampanyalarını, marka ve ürünlerini kullanıcıyla buluştururken Instagram ve Facebook platformlarını etkin bir araç olarak kullanıyor. Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, modayla yakından ilgilenen kitlenin gün içinde oldukça fazla zaman geçirdiği bu mecralarda Morhipo.com’un moda uzmanlığını paylaşarak doğru hedef kitleyle benzersiz bir etkileşim yarattıklarını söylüyor. Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban ile Facebook ve Instagram üzerinden yürüttükleri dijital kampanyalar ve bu kampanyaların sonuçlarını konuştuk.

Facebook ve Instagram üzerinden yürüttüğünüz dijital kampanyadaki hedefiniz neydi?

Instagram’da, sürekli güncellenen kampanyalarımızı, marka ve ürünlerimizi kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Bunu yaparken de çok sayıda ölçüm ve kriteri baz alıyoruz. Instagram ve Facebook reklam platformlarını, erişim ve marka algısını yükseltme hedefli geniş çaplı iletişimden yatırım getirisi, dönüşüm başı maliyet ölçümü gibi performans pazarlaması yapabileceğiniz kampanya çeşitlerine kadar geniş ölçeklerde kullanıyoruz. Instagram özelinde yaptığımız bu kampanyamızda da Instagram kullanımımızı sistematik ve verimli bir şekilde nasıl artırabileceğimizin, ölçeklendirip büyütebileceğimizin cevaplarını aradık. Instagram Stories’in bunu yapabilmek için en önemli araçlardan birisi olduğunu gördük.

Çok sayıda alternatif dijital pazarlama çözümü arasında sizi Facebook ve Instagram kullanmaya iten en önemli faktörler nelerdi?

Facebook ve Instagram’da kullanıcıların geçirdiği süreler, yapılan paylaşımlar, etkileşimler ve özellikle Instagram’ın moda denilince akla ilk gelen platformlardan birisi haline gelmesi başlıca faktörler. Modayla yakından ilgilenen kitlenin gün içinde oldukça fazla geçirdiği bu mecrada Morhipo.com’un moda uzmanlığını paylaşarak doğru hedef kitleyle benzersiz bir etkileşim yaratıyoruz.

Kampanyanızı hayata geçirirken hangi Facebook/Instagram çözümlerinden/ürünlerinden faydalandınız?

Facebook veya Instagram’ı ölçeklendirmek için sistematik bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Biz de sistematik olarak neleri deneyebileceğimizi ve aldığımız sonuçlara göre ölçeklendirme yapabileceğimizi sürekli test ediyoruz. Bu yaptığımız testte de Instagram Stories’in medya mix’imize yapacağı katkıları görmek istedik. Stories ve Feed reklamlarını, Automatic Placement Optimisation kullanarak test ettik. Bu testi yaparken de Facebook’un sunduğu ve istatistiksel sonuçlar alabildiğimiz (Ads Manager üzerinden erişebildiğimiz) “Test and Learn” uygulamasını kullandık. Conversion Lift çözümü ile Stories kullandığımız ve Stories kullanmadığımız olmak üzere iki farklı stratejiyi birbiri ile kıyaslayarak hangisinin satışa daha fazla katkı yaptığını anlamaya çalıştık. Test sonucunda kazanan Stories kullandığımız kampanya oldu.

Kampanyalarınızda yeni reklam modeli veya optimizasyon tekniklerini test ederken nelere dikkat ediyorsunuz?

Yeni reklam modellerini test edip optimize ederken KPI’larımızı baz alıyoruz. Yaptığımız yatırımın getiri seviyesine odaklanıyoruz. Yatırım getirisine de farklı pencerelerden bakabiliyoruz. Örneğin bir hafta içindeki dönüşümü ile bir ay veya daha uzun sürelerdeki getirilerini farklı değerlendiriyoruz. Yatırım getirisi yanında yeni müşteri kazanımları ve birim maliyetleri, Facebook/Instagram’dan o an içinde dönüşmediyse diğer reklam kanallarından hangilerine destek verdiği (assist) gibi detaylı analizler yapıyoruz. Bunlar gibi birçok kritere bakarak kampanyalardan gelen trafiğin kalitesine dair çıkarımlar yapıyoruz ve optimizasyonlarımızı yönlendiriyoruz.