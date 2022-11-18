Intouch, Avrupada girişim programına seçildi

Teknoloji sektöründe 17 yıllık deneyimi olan teknoloji şirketi OBSS, girişimciliği destekleyerek teknoloji ekosistemini geliştirmeyi önemsiyor. OBSS içerisinden çıkan iyi fikirden, 2021 yılında başarılı bir start-up’a dönüşen Intouch, bugün 5 farklı şirket ve 10.000’den fazla kullanıcının kullandığı, iletişim ve etkileşimini artıran bir mobil uygulama. Başarısıyla dikkat çeken Intouch, globalleşme için önemli bir kaldıraç olan Innogate Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı’na dahil edilen 15 girişimden biri oldu.

Intouch mobil uygulama ile bulunduğu toplulukta herkes daha görünür hale geliyor

intouch, bir topluluğun parçası olan kişilerin görünürlüğünü ve kendi aralarındaki etkileşimi artırmalarına yardımcı olan, Türkiye’den çıkan başarılı bir sosyal etkileşim girişimi. Özellikle pandemi ile daha ön plana çıkan uzaktan ve hibrit çalışma modellerinde etkileşim artırarak çalışan aidiyetini, şirket kültürünün gelişimini sağlayan bir sosyal iletişim uygulaması. Ayrıca, hobi ya da ilgi alanlarına göre bir araya gelen farklı büyüklükteki toplulukların (spor takımları, sosyal sorumluluk gönüllülükleri, çeşitli kulüplerin vb.) içerisinde bireylerin daha görünür olmasını, paylaşımlarını ve güncel kalmalarını sağlıyor.

Şirketlerin iç iletişimi geliştirmek için kullandığı, günümüzde 5 farklı şirketten 10.000’den fazla kullanıcısı olan intouch mobil uygulamasında, tek platform üzerinden fotoğraf, video, doküman paylaşımı gerçekleştirilebiliyor, duyuru ve etkinlik paylaşımı sağlanabiliyor, çalışma grupları ya da sosyal gruplar oluşturularak topluluk içerisindeki diğer kişilerle etkileşimde kalınabiliyor. Geri bildirim kültürünü destekleyen özellikleri ile intouch kullanıcıların daha şeffaf, açık ve samimi iletişim ile topluluklardaki aidiyetini artırabiliyor. Oyunlaştırma ve yapay zekâ ile desteklenen özellikleri fark yaratıyor.

Innogate Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı ile yurtdışı açılımına ivme kazandıracak

Innogate, başarılı Türk teknoloji şirketlerinin global pazarlarda rekabetçi hale gelmelerini sağlayan özel eğitim, koçluk ve danışmanlık sunarak bir sonraki aşamada potansiyel global müşteri, yatırımcı ve iş ortaklarıyla bir araya getirme imkânı sağlıyor. Bu özel programa dahil olan 15 girişimden biri olarak Intouch, Türkiye’den sonra yurtdışında büyüme hedefinde emin adımlarla ilerleyecek.

Kadın mühendisten kadın CEO’ya

OBSS’de 2015 yılından beri çalışan ve Matematik ve Endüstri Mühendisliği kökenli Seçil Kavas Akköse, Intouch’ın 2017 yılında bireylerin kendilerini kolaylıkla ifade edebildikleri, topluluk içerisindeki kişilere rahatlıkla erişebildikleri, duyuruların anlık ve direkt olarak tüm kullanıcılara ulaştırılabildiği, bir konu ya da kişi ile ilgili geri bildirimlerin hızlıca paylaşılabildiği, şeffaf ve “yaşayan” bir platform oluşturma düşüncesi ile ortaya çıktığını belirtiyor. 2021 yılından itibaren bir start-up olarak yoluna devam eden Intouch’a, Seçil Kavas Akköse kurucu ortak ve CEO olarak liderlik ediyor.

intouch Kurucu Ortağı ve CEO’su Seçil Kavaş Akköse, girişimciliğin ve Intouch’ın fark yaratan yanlarını şöyle anlattı: “Bir kadın mühendis, kadın girişimci ve CEO olarak, Intouch’ın Türkiye’den çıkan potansiyeli yüksek teknolojik girişimler arasında yer almasından çok büyük bir gurur duyuyorum. Özellikle teknolojide kendini sürekli yenilemenin ve gelişmenin kritik olduğu bir ortamda Intouch’ın da benim de kendimizi sürekli geliştirmemizin ne kadar önemli olduğunun farkındayım ve bu zorlu yolculuğa hazırız. Innogate’in İngiltere pazarına açılma konusunda bize büyük bir değer katacağına inanıyorum.”