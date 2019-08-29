İPara'da yeni atama

Türkiye’nin ilk online ödeme hizmet sağlayıcısı iPara’nın Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine sektörün deneyimli ismi Tarık Onat getirildi. Onat, şirketin satış stratejisinin geliştirilmesi, uygulanması da dahil olmak üzere satış operasyonlarıyla ilgili süreçlerin tamamına liderlik edecek.

1976 yılında doğan Onat, eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Yüksek Endüstri Mühendisi olarak tamamladı. İş hayatına Garanti Bankası'nda başlayan Onat, Garanti Ödeme Sistemleri, TEB, Aktifbank, Asseco, MasterCard gibi ulusal ve uluslararası şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptı. 21 yıllık sektör tecrübesi ile önemli projelerde yer alan Onat özellikle POS ve ön ödemeli kart dünyasındaki çalışmalarıyla Paybefore, Efma gibi platformlarda Türkiye’yi temsil ederek bağlı bulunduğu kurumlara çeşitli ödüller kazandırdı.