İş Bankası'ndan çalışanlarına ortalama %51 zam

Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) ile Türkiye İş Bankası arasındaki yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 14 Ocak 2022 tarihinde anlaşma ile sonuçlandı.

25.01.2022 09:28:000
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İş Bankası'ndan çalışanlarına ortalama %51 zam

İş Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, maaş zamlarına ilişkin şöyle denildi:

"Görüşmeler sonucunda; ücret skalasının alt baremlerinde yer alan çalışanları gözetip, çalışma barışı ve hakkaniyeti ön planda tutarak kademeli şekilde değişen oranlarda artış yapıldı. 

Buna göre en düşük ücret alan çalışanların maaşında yüzde 68 oranında artış sağlanırken, toplamda İş Bankası çalışanlarının ortalama maaş artış oranı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti."

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