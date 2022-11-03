İş Leasing Gönüllüleri gençlerin eğitimi için koşuyor

Şirketten yapılan açıklamada; '53 kişiden oluşan gönüllü katılımcılarımız ile birlikte 6 Kasım 2022 Pazar günü Adım Adım İstanbul Maratonunda TEV (Türk Eğitim Vakfı) “Yarıda Kalmasın” projesini desteklemek amacıyla yardımseverlik koşusuna katılıyoruz. Pandemi döneminde yaşadıkları maddi, sosyal ve psikolojik zorluklar nedeniyle okula dönememe riskiyle karşı karşıya kalan öğrencilerimize destek olmak amacıyla; şirket olarak bağışta bulunduk ve bunun yanı sıra gönüllü katılımcılarımız da öğrencilere burs imkanı yaratabilmek adına bireysel kampanyalar başlatmış bulunmaktadır' denildi.