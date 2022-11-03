İş Leasing Gönüllüleri gençlerin eğitimi için koşuyor

İş Leasing Gönüllüleri 6 Kasım'da 44. İstanbul Maratonu'nda gençlerin eğitimleri yarıda kalmasın diye koşuyor.

3.11.2022 17:54:490
Paylaş Tweet Paylaş
İş Leasing Gönüllüleri gençlerin eğitimi için koşuyor

Şirketten yapılan açıklamada; '53 kişiden oluşan gönüllü katılımcılarımız  ile birlikte 6 Kasım 2022 Pazar günü Adım Adım İstanbul Maratonunda TEV (Türk Eğitim Vakfı) “Yarıda Kalmasın” projesini desteklemek amacıyla yardımseverlik koşusuna katılıyoruz. Pandemi döneminde yaşadıkları maddi, sosyal ve psikolojik zorluklar nedeniyle okula dönememe riskiyle karşı karşıya kalan öğrencilerimize destek olmak amacıyla; şirket olarak bağışta bulunduk ve bunun yanı sıra gönüllü katılımcılarımız da öğrencilere burs imkanı yaratabilmek adına bireysel kampanyalar başlatmış bulunmaktadır' denildi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

'Sağlıkta dijital dönüşüme liderlik ediyoruz'

'Sağlıkta dijital dönüşüme liderlik ediyoruz'

Cumhuriyet’in 99’uncu yılında Sabancı’dan tarihi seferberlik

Cumhuriyet’in 99’uncu yılında Sabancı’dan tarihi seferberlik

Gratis’in yeni CEO’su Tayfun Korucan oldu

Gratis’in yeni CEO’su Tayfun Korucan oldu

II.OSB Teknoloji Zirvesi: 4 efsane isim yer alacak

II.OSB Teknoloji Zirvesi: 4 efsane isim yer alacak

Hyundai Amerika’da yeni bir fabrika kuruyor

Hyundai Amerika’da yeni bir fabrika kuruyor

THY ile TOGG anlaştı: Karayolunda gidenler havayolunda mil kazanacak

THY ile TOGG anlaştı: Karayolunda gidenler havayolunda mil kazanacak

Yorum Yaz