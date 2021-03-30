İşbir Mewar’ın tüm hisselerini aldı

İşbir Holding bünyesine bağlı İşbir Sentetik, yurtdışında üretime dönük adımlarını kararlılıkla atmaya devam ediyor. İşbir Mewar adındaki ortak girişim modeliyle Hindistan’da üretime başlayan marka, geçtiğimiz günlerde Hintli ortaklarının yüzde 50 hissesini satın aldığını duyurdu. Bu kapsamda İşbir Mewar, ekim ayından itibaren yüzde 100 Türk sermayeli olarak faaliyet göstermeye başladı.

Kalite ve yönetim sistemlerine ve uluslararası tüm sertifikasyonlara sahip olan firma, üretimini gerçekleştirdiği endüstriyel ambalajları, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere farklı ülkelerdeki kimya, gıda, ilaç endüstrilerindeki müşterilerine ulaştırıyor. Gerçekleşen bu yatırım ile üretim kapasitesinde yüzde 20’lik bir büyüme gerçekleştiren İşbir Sentetik, 2021 yılında Hindistan’da toplamda yüzde 10’luk bir büyüme hedefliyor.

YÜZDE 100 TÜRK SERMAYELİ FAALİYET GÖSTERİYOR

Mobilya ve yatak sektörü gibi birçok sektörü oldukça etkileyen pandemi sürecinde, ambalaj üretimi de katlanarak arttı. Bu kapsamda, yeni normal dönemde yatırım planlarına hız kesmeden devam eden İşbir Sentetik, 2020 yılında duyurduğu yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırımını hayata geçirmeye devam ediyor.

Bunun yanında marka, yatırımlarını yurtdışına taşımak için de harekete geçti. Bu kapsamda 2017 yılında Hindistan’da yüzde 50 Türk-yüzde 50 Hint “Ortak girişim” modeliyle kurulan İşbir Mewar’ın, tüm hisselerini satın alarak şirketin 2020’nin ekim ayından itibaren yüzde 100 Türk sermayeli olarak faaliyet göstermeye başladığını duyurdu.

“HEDEFLERİMİZ BÜYÜK, YOLUMUZ UZUN”

Satın alım süreçleriyle yakından ilgilenen İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe: “Bu satın alım Türkiye’nin bir değeri olan İşbir Holding’i dünyayla buluşturuyor olsa da, ülkemizin bayrağını dünyanın farklı noktalarında dalgalandırabilmemiz açısından da oldukça kıymetli. Bu, İŞBİR için bir başlangıç, yapacağımız daha büyük işler için bir gösterge olacak. Emeği geçen herkese ve tüm çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“İşbir Mewar’ın satın alınması ile sorumluluğumuz bir kat daha arttı. Şimdi ise sırada bu yatırımı büyütmek ve İŞBİR’i dünyada çok daha iyi konumlara çıkarma hedeflerimiz var” ifadelerini kullandı.

600 KİŞİLİK EK İSTİHDAM SAĞLAYACAK

İşbir Mewar, 10.000 m² kapalı alana sahip fabrika, yaklaşık 600 kişilik istihdam gücü ve modern makine parkuru ile endüstriyel ambalaj üretimi yapıyor. 2018 yılından itibaren kalite ve yönetim sistemlerini uluslararası sertifikasyonlarla da belgelendiren firma, üretimini gerçekleştirdiği endüstriyel ambalajları Avrupa, Amerika başta olmak üzere farklı ülkelerdeki kimya, gıda, ilaç endüstrilerindeki müşterilerine ulaştırıyor. Marka, yapmış olduğu yatırım ile kapasitesini yüzde 20 artırdı. 2021 yılında da büyümeyi istikrar biçimde devam ettirmeyi hedefliyor.



