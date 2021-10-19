İşbir Sentetik halka arz için SPK'ya başvurdu

Haziran ayında halka arzını piyasa koşullarının daha uygun olduğu bir tarihe erteleme kararı alan İşbir Sentetik, 1 Ekim itibariyle SPK’ya resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

2021 yılında İstanbul Sanayi Odası’nın yayınladığı “2020 yılı Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” listesinde 483. Sırada yer alan İşbir Sentetik, şirket paylarını halka arz etmek için 1 Ekim tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. İşbir Sentetik ayrıca, Borsa İstanbul’da işlem görmek için de kotasyon başvurusunu yaptı. Halka arz sürecinde aracı kurum olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş yetkilendirildi.

1968 yılında kurulan, İşbir Holding’in ilk ve en büyük şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren İşbir Sentetik'in, çıkarılmış sermayesinin 125.965.993,92 TL’den 141.465.993,92 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Halka arzda 15.500.000 TL nominal değerli 1.550.000.000 adet payın sermaye artırımı, 10.350.000 TL nominal değerli 1.035.000.000 adet payın ise İşbir Holding ve diğer bazı azınlık hissedarların yapacağı ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor. İşbir Sentetik’in halka arzı sonrasında fazla talep gelmesi durumunda 5.170.000 TL nominal değerli payın da ek satış kapsamında halka arz edilmesi öngörülüyor.

Halka arz sonrasında İşbir Sentetik’in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,27’si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek Satış gerçekleşmesi durumunda ise halka açıklık oranı şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 22’si olacak.

Dört kıtada 40 ülkede…

Ambalaj ve teknik tekstil sektöründe kaliteli, yenilikçi ve güvenilir ürünleriyle müşterilerinin küresel çözüm ortağı olma misyonuyla çalışmalarını yürüten İşbir Sentetik, hali hazırda dört kıtada, 40 ülkeye ihracat yapıyor. ABD, Almanya, İngiltere ve İsrail’de satış ofisleri ve Hindistan’da da bir üretim tesisi bulunan İşbir Sentetik; 2021’in ilk altı ayı itibariyle satışlarının yüzde 65’ini yurtdışına gerçekleştirdi. Satışlarındaki artışın 2018’den 2019’a yüzde 17, 2019’dan 2020’ye yüzde 19 olarak gerçekleştiği İşbir Sentetik; 2021 yılının ilk altı ayında ise 2020’in ilk altı ayına göre satışlarını yüzde 76 oranında artırmayı başardı.

Halka arz sürecini değerlendiren İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Kuruluş amacında milli bilinç ve sosyal sorumluluk gibi önemli değerler bulunan İşbir Sentetik olarak, istikrarlı ve sürdürebilir büyümeye inanıyoruz. Haziran ayında halka arzımızı piyasa koşullarının daha uygun olduğu bir döneme erteleme kararı almıştık. 1 Ekim itibariyle de SPK’ya başvurumuzu yaptık. Başvurumuz henüz değerlendirme aşamasında olup izahnamenin onaylanması süreci tamamlanmamıştır. Bundan sonraki süreçte bize inanan ve ilerlediğimiz yolda bizlerle birlikte olmayı tercih eden yatırımcılarımızın desteğiyle daha büyük işlere imza atmak istiyoruz” dedi.

Avrupa’daki en büyük üretim tesislerinden…

Yarım asrı aşkın tecrübeye sahip İşbir Sentetik’in, Teknik Tekstil ve Bigbag sektöründe her zaman ilkleri gerçekleştiren öncü bir kurum olduğuna değinen Gültepe, “500’e yakın çalışanımız ile ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Balıkesir’de yer alan 130 bin m² kapalı alana sahip fabrikamız ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük Bigbag üretim tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki 60 bin ton olan yıllık üretim kapasitemize ilave olarak Hindistan’da açtığımız Bigbag fabrikamız ile dünya çapında büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

“3 ana grupta değerlendireceğiz…”

Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımına da değinen Gültepe, “Halka arzdan elde edilecek kaynağı üç ana grupta değerlendirmeyi planlıyoruz: Halka arz gelirinin yüzde 27,5 ila 37,5’luk bir kısmını işletme sermayesi ihtiyaçlarının giderilmesinde, yüzde 47,5 ila 52,5’luk kısmını devam eden finansal yükümlülüklerimizin azaltılmasında, geriye kalan yüzde 15 ila 20’lik kısmını ise devam eden veya gelecekte yapılabilecek yatırımların finansmanında kullanmayı planlıyoruz. Halka arz sonrası yapacağımız yatırımlar sonucunda, Türkiye ve yurtdışı yatırımlarımızda toplamda 2024 yılı sonuna kadar yüzde 60 miktarsal büyüme hedefliyoruz” dedi.