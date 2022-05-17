İşNet logosunu yeniledi

Yapılan bu güncellemeyle markanın görsel kimliği, günümüzün geleneksel ve dijital mecralarının beklentilerine uygun, markanın değerini ve niteliğini daha iyi yansıtabilen bir biçime kavuştu. “İnsan İçin Teknoloji” sloganının yazımında ise, bu bütünlüğü sağlamaya yönelik yenilikçi bir yazı tipine geçiş yaparak müşterilerini ve çalışanlarını odağında tutmaya devam ediyor.

Yeni logosunun ambleminde kullandığı üç farklı renk tonundaki çizgilerle İşNet; bilişim, teknoloji, dönüşüm ile ilgilenenlere hitap ediyor ve dijital geleceğe yönelik dönüşüm talebini tetiklemeyi hedefliyor. Dönüşüm sürecinin sabit olmamasından kaynaklı, farklı durum ve şartları da göz önüne alarak oluşturulan açık uçlu bu çizgiler, daha ileriye hareketi ve gelişmeyi simgeliyor. Logoda kullanılan gri renk kurumsallığı, açık mavi renk samimiyeti ve enerjik oluşu, mavi renk ise köklü yapıyı temsil ediyor. İşNet, ayrıca logosunun alt kısmında yıllardır kullandığı sloganının yazımını harflerin anatomisine sadık kalarak daha yenilikçi bir yazı tipi ile güncelleyip modern bir görünüme kavuşturdu.

İşNet, yeni, samimi, sade, açık ve anlaşılır kurumsal kimliği ile dijital dönüşüm yolculuğuna hız kesmeden devam ederken, ülkenin ekosistemine katkısını da aynı hızla ve tutkuyla sürdürüyor.