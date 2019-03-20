İTÜ’de caniasERP eğitimleri başlıyor

IAS, üniversitelerle yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde uygulamalı caniasERP eğitimleri başlatılıyor.

Üniversite öğrencilerinin iş hayatlarına başladıklarında teorik bilginin yanı sıra pratik bilgi ve tecrübeyle de donanmış olması gerektiğini savunan IAS, bu anlamda üniversitelerle yaptığı iş birliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde kurulan caniasERP laboratuvarlarıyla öğrenciler, ERP sisteminin çalışma disiplinini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulunuyorlar. IAS’nin bu anlamda son işbiriliği ise İTÜ ile oldu. IAS ve üniversite arasında imzalanan protokolle İTÜ İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde caniasERP dersleri başlatılıyor.

Bu sayede teorik bilgilerini pratikte test etme imkanı bulacak olan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, aynı zamanda çeşitli projelere katılma ve staj gibi fırsatları da elde etmiş oldular.

IAS Türkiye Genel Müdürü Behiç Ferhatoğlu, IAS Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ahmet Oturgan, IAS Bölge Satış Müdürü Salman Yüksel, İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Çalışır ve İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Üstündağ’ın katılımı ile İTÜ Maçka Kampüsü’nde gerçekleştirilen toplantıda taraflar imzalarını atarken, gelecekte gerçekleşebilecek olası projeleri de konuştular.