'İyi İşler'den 27 kadın girişimci daha mezun oldu

Boyner Grup ve KAGİDER iş birliğiyle gerçekleştirilen “İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı”ndan 27 kadın girişimci daha mezun oldu.

Boyner Grup ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen “İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı”nın altıncı dönemi tamamlandı. Bu yıl 27 kadın girişimci daha eğitimlerini tamamlayarak programdan mezun oldu.

Boyner Grup’un 2015’te başlattığı ve 2018 yılından bu yana Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle gerçekleştirdiği “İyi İşler Programı 2023 mezunlarını verdi.

Kadın girişimcilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen “İyi İşler” projesinin 2023 döneminde 27 kadın girişimci eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Böylece, “İyi İşler” projesinden mezun olan girişimcilerin sayısı 119’a ulaştı.

Gıda ve elektronik dışında tüm perakende sektörüne üretim yapan kadın girişimcileri kapsayan programda 9 hafta boyunca; iletişim, stratejik planlama, büyüme ve yeni yatırımlar için finans kaynakları, sözleşme ve iş hukuku, borçlar ve vergi hukuku gibi 21 farklı konuda girişimcilerin güçlenmelerini sağlayacak kapsamlı bir içerik ile eğitimler sunuldu.

Ümit Boyner: Ekonomi ancak kadınlar güçlendiğinde iyileşecek

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, “İyi İşler programının Boyner Grup’un toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemin bir yansıması olduğuna dikkat çekerek “2015 yılında başladığımız, 2018 yılından bu yana KAGİDER iş birliği ile devam ettiğimiz “İyi İşler” programı ile her sene daha fazla kadın girişimciye ulaşmaktan, destek olduğumz kadın girişimci sayısını artırmaktan dolayı çok mutluyuz. Ekonomi ancak kadınlar güçlendiğinde iyileşecek, ekonomik ve sosyal olarak gelişme ancak kadın eğitimi ve istihdamı yaygınlaştıkça artacak. Biz de bu konuda elimizden geldiğince kadınların yanında olmak, “İyi İşler” programı ile işlerini sürdürülebilir kılmalarına destek olmak istiyoruz.” dedi.

“İyi İşler Dükkân” yeni girişimcilerini bekliyor

“İyi İşler”den mezun olan kadınların ürünlerini Morhipo’da yer alan “İyi İşler Dükkan”da müşterileri ile buluşturma fırsatı bulduğunu hatırlatan Ümit Boyner, “İyi İşler Dükkân” ile kadın girişimcilere pazara erişim konusunda da destek oluyoruz.

Kadın girişimciler de ‘iyi’ süreçlerle üretilen ‘iyi” ürünlerini Morhipo’da müşterilerimize sunarak bize çok önemli katkı sağlıyorlar. Bu yıl programdan mezun olan 27 kadın girişimciyi tebrik ediyorum, sadece “İyi İşler Projesi”nin birer öğrencisi değil, ailenin bir parçası ve elçileri oldular.” dedi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, İyi İşler programıyla genç kadınlara girişimcilik yolculuğunda yol arkadaşlığı yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Erdem sözlerini şöyle sürdürdü: “Hepinizin bildiği üzere bu yol inişli çıkışlı. Keyifli olduğu kadar zorlukları da var. Ama girişimci olmak demek bunları bilip bu yolculuğa çıkmak demek. Zor zamanlarda, umutlarınız azaldığında, kendinizi yalnız hissettiğinizde burayı hatırlayın. Bu yollardan geçen, başarılı olan kadınları düşünün ve hiç vazgeçmeyin.

KAGİDER ve Boyner olarak bu projeyi 2018 yılından beri gerçekleştiriyoruz. Bu yılki 27 katılımcımızla birlikte toplam 119 kadın girişimci programdan mezun olmuş oldu ve ailemiz büyüdü, büyümeye de devam ediyor. Bu yıl programa katılan 27 kadın girişimcinin 134 kişiyi istihdam ettiğini hatta bunların 74’ünün kadın istihdamı olduğunu bilmek de bize ayrı bir mutluluk yaşattı. Bu networkte yer alan 119 kadının hem benzer hem de birbirinden farklı çok hikayesi var. Hepsi ilham veren, sınırları aşan hikayeler. Unutmayın, bunlardan biri de sizsiniz. Hayal edin, hayalleriniz için çok çalışın, umudunuzu kaybetmeyin. Biz her zaman buradayız, yanınızdayız.”