Ege kıyısının en önemli yaşam projelerinden biri olan Kaplankaya, bu yıl 2.’sini gerçekleştireceği “Harvest Kaplankaya” ile sağlıklı yaşamın uzman isimlerini bir araya getirecek.

Ege kıyısının en önemli yaşam projelerinden biri olan Kaplankaya, bu yıl 2.’sini gerçekleştireceği “HARVEST KAPLANKAYA” ile dünyanın sağlıklı yaşam, ve extreme sporlar konularındaki uzman isimlerini bir araya getirecek. 24-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek bu etkinlikte doğa ve sağlıklı yaşam konuları ışığında uluslararası 15 konuşmacı yer alacak.

Çevresel ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirliğe bağlı kalınarak hayata geçirilen Kaplankaya’nın eşsiz atmosferinde bütünleşen HARVEST KAPLANKAYA, 200 kişinin katılımıyla 3 gün sürecek. Yoga, kürek sörfü, aşçılık dersleri, nefes alma atölyeleri ve iyi yaşam metodları konusunda eğitim ve seminerlerin düzenleneceği etkinlikte, misafilere ruh- beden sağlığıyla ilgili yeni trendler anlatılacak. Kaplankaya, saygın uzmanların yer alacağı seminerleri, kaplankaya adlı sosyal medya hesaplarından paylaşarak farkındalık yaratacak.

SIRA DIŞI BİR DENEYİM…

HARVEST KAPLANKAYA’da motivasyon konuşmalarından sağlıklı yaşam seminerlerine, yeni doğal beslenme trendlerinden bilinçaltı meditasyon müzik tekniklerine kadar uzanan birbirinden özgün atölye çalışmaları, Kaplankaya’nın eşsiz atmosferinde misafirlerini karşılayacak.

Keşfedilmemiş deneyimlerin kapılarını aralayacak olan HARVEST KAPLANKAYA’da dünyaca tanınımış isimlerden kalp açma sağlıklı yaşam modeliyle Jessica Encell, yazar Hanli Prinsloo, nefes terapisti Lisa de Narvaez, National Geographic fotoğrafçısı Wade Davis, Güney Afrika gezgini Kingsley Holgate ve extreme sporcusu Mike Nixon deneyimlerini ziyaretçilerle paylaşacak.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER HARVEST KAPLANKAYA’DA…

Ege'nin çarpıcı sahil şeridinde yer alan Kaplankaya’nın 400 hektarlık alanında gerçekleşecek olan seminerlerin başlangıcı yazar Hanli Prinsloo’nun konuşmasıyla olacak. Güney Afrikalı serbest dalış rekotmenlerinden Hanli Prinsloo, belgesel film yapımcısı olma özelliğinin yanı sıra okyanus koruma uygulamalarını da destekliyor. Sinematograf, belgesel ve STK filmlerinin yönetmeni ve editörü olarak Lucy Martens ise HARVEST KAPLANKAYA etkinliğinde yer alacak diğer bir isim…

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Wade Davis, Amazon'dan Tibet'e, Afrika'dan Avustralya'ya, Polinezya Adaları’ndan Kuzey Kutbu'na kadar uzanan doğa serüvenini misafirlerle paylaşacak. Ayrıca ‘Maceranın Gözü Kuşağı” olarak bilinen Kingsley Holgate, dünyanın en saygın kaşiflerinden biri olarak biliniyor. Seminerler kapsamında tecrübelerini dinleyicilere aktaracak olan Holgate, Afrika kıtası hakkındaki uzmanlığıyla da tanınıyor.

Güneş uçağını tasarlayarak ünlenen Pilot André Borschberg’da bu özel etkinlikte konuşmacı olarak bulunuyor. Dünyanın çevresini bir damla yakıt almadan tasarladığı güneş uçağıyla tamamlayan pilot, Pasifik Okyanusu üzerinde durmadan beş gün beş gece ilk kez uçarak bir dünya rekoruna imza atmıştı.

Sezonun heyecanla beklenen sağlıklı yaşam organizasyonunu deneyimlemek için misafirlerin Six Senses Kaplankaya’da konaklaması yeterli oluyor. Konaklama ve seminerler hakkında detaylı bilgiye harvestkaplankaya.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.