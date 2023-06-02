Kahve atıklarını dönüştürdü: 3 milyon dolar yatırım aldı

Türkiye’de ilk kez kahve atıklarını ham madde olarak kullanarak ileri dönüştüren ve geliştirdiği mikro atık yönetim sistemi ile şirketlerin kahve atıklarını yöneten Wastespresso, etki yatırım fonu Founder One'dan 3 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı.

Sıfır atık misyonu ile çıktığı yolda, kahve atığı ortaya çıkaran işletmelerin mikro kahve atıklarını düzenli olarak yöneterek, sürdürülebilir teknolojik altyapısı ile bu atıkları biyo-ham maddeye dönüştüren Wastespresso, öncü fikirlere sahip Türkiye merkezli etki odaklı girişimlere yatırım yapan Founder One'dan 3 milyon dolar değerleme ile yatırım aldığını duyurdu.

Kahve atığının dünyaya verdiği zararı önleme konusunda öncü ve yenilikçi bir şirket olan Wastespresso, firmaların mikro kahve atıklarını düzenli olarak yöneterek, sürdürülebilir teknolojik altyapısı sayesinde kahve atıklarından ambalaj sanayi için biyoplastik ve tek/çok kullanımlık ürün pörtföylerine sahip tüm şirketlere bardak, saksı, pipet, kaşık, panel, kaşık vb. gibi birçok çeşitli biyomateryaller sunuyor. Geliştirdiği alternatif ham madde üretimi ve mikro atık yönetim sistemi ile şirketlerin sürdürülebilir bir ürün portföyü yaratmalarına ve sürdürülebilir iletişim sayesinde çevre politikalarına uyum sağlamalarına destek olan Wastespresso aynı zamanda şirketlerin bu alandaki karbon salınımlarını da hesaplayarak, uluslararası kuruluşlar tarafından tanınan raporlama hizmeti ile de düzenli olarak bu verileri şirketlere raporluyor.

Wastespresso : Hedefimiz küresel kahve atık yönetim zincirini kurmak

Wastespresso Kurucu Ortağı Cavid Bayramlı, "Dünyada her gün 2,25 milyarı aşkın fincan kahve tüketiliyor ve kahveye olan talebin 2050 yılına dek 9,8 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. 1 ton kahve atığı 340 metre küp alan kadar Co2 ve metan gazı salınımı yapmakta. Hedefimiz küresel kahve atık yönetim zincirini kurarak dünyanın kahve atıklarından gördüğü zararı en az seviyeye getirmek. Founder One’ın Türkiye’de bir ilk olan girişimimize yaptığı bu yatırım, gelecek vaadeden, sürdürülebilir çözümlerle güçlü bir şekilde konumlandırdığımız organizasyonumuzun önünü açtı" diye konuştu.

Founder One: Yerli bir girişime yatırım yapmaktan dolayı mutluyuz

Türkiye’nin gelişmiş ülke olma yolundaki dönüşümünü girişimcilikle hızlandırma vizyonuyla Türkiye'deki erken aşama etki girişimlerini finanse eden Founder One, Yatırım Komitesi Üyesi ve Genel Müdürü Ali Şahin, geliştirdiği mikro atık yönetim sistemi ile şirketlerin kahve atıklarını yöneten ve ileri dönüştüren Wastespresso gibi yerli bir girişime yatırım yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Ali Şahin, “Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı olarak, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi ortaklığıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek tamamen etki yatırımları özelinde kurduğumuz Founder One olarak, diğer etki alanlarında yatırım yaparak topluma değer katan girişimleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Wastespresso Kurucu Ortağı Kerem Acar ise Founder One’dan alınan yatırımın girişimleri için cesaret verici olduğunu belirterek şunları söyledi; "Bu yatırım ile Wastespresso olarak gelecek planlarımız arasında bulunan yeni üretim ağları kurmak, üretim kapasitemizi artırmak, kaliteyi yükseltmek, farklı sektörler için yeni ürünler geliştirmek ve daha fazla kahve atığına ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye'deki pazar payımızı artırmayı ve uzun vadede bayilikler ve işbirlikleri aracılığıyla Amerika, Almanya ve İngiletere gibi ülkelere açılmayı planlıyoruz." Acar, çok yakında tüketici merkezli B2C (Business to Customer) yatırımların da olacağını sözlerine ekledi.

Wastespresso Kurucu Ortaklarından Vedat Levi, "Yenilik yapmak, kapasitemizi genişletmek ve büyüme girişimlerimizi finanse etmek için Founder One’ın desteğini almış olmak bizim için çok önemli. Wastespresso olarak globalleşme sürecinde stratejik adımlar atıyoruz. Ar-Ge merkezimizi Türkiye'de bir hub olarak konumlandırıyor, yeni pazarlara girmek için operasyonel giderlerimizi optimize etmeyi planlıyoruz. Aldığımız bu yatırımı hedeflerimize bizi daha da yakınlaştıracak bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

Wastespresso 2020’de Erciyas Holding'ten 12,5 milyon TL değerleme üzerinden yatırım almıştı.