Kale Grubu'ndan 24,5 milyon TL'lik sosyal girişim desteği

Kale Grubu, hayata geçirdiği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı ile son 5 yılda desteklediği sosyal girişimcilerle, ekosistemde 24,5 milyon TL’lik katma değer yarattı. Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, ekosistemin sürdürülebilir büyümesine yatırım yaptıklarını belirterek, “Geçen 5 yılı değerlendirmek üzere çıkardığımız etki analizi, bize, sosyal girişimcilerin bilinirliklerini artırıp etki alanlarını genişletmeleri yolunda önemli katkı sağlandığını, değerli iş birliği fırsatları yaratıldığını, programın her geçen yıl daha güçlü ve kapsayıcı hale geldiğini gösterdi” diye konuştu.

KAZANANLAR

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın altıncı yılında ödül kazananlar da açıklandı.

Dört ayrı kategoride 300’e yakın başvurunun değerlendirildiği sürecin sonunda; Erken Aşama kategorisinde iklim krizi ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışan, amaç odaklı bir tasarım stüdyosu olan ‘Esmiyor’; İleri Aşama kategorisinde kadınların teknoloji alanında potansiyelini açığa çıkararak, yetenek ihtiyacını kapatmayı hedefleyen ‘Up School’; İş Birliği kategorisinde kadın gücüyle döngüsel ekonomi yaratmayı amaçlayan ‘This Mana & Yargıcı’; Gençlik kategorisinde ise sürdürülebilir çevre teknolojileri geliştiren ‘Biriktir’ adlı sosyal girişimler ödüle değer bulundu.

“SAYI ARTMALI”

Zeynep Bodur Okyay, ülkemizdeki sosyal girişimcilerin sayısının artması gerektiğini belirterek, “İbrahim Bodur’un oluşturduğu özgün kalkınma modelinden aldığımız ilhamla sosyal fayda üreten ve ülke ekonomisine katkıda bulunan bir şirket olarak, yolumuzun sosyal girişimcilerle kesiştiğini gördük. Bu girişimlerin büyümesi için desteklenmesine katkı sunmayı amaçladık. Bu yıl altıncısını gerçekleştirdiğimiz İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı ile sosyal etki bırakabilecek bir program tasarladığımız için de mutluyuz” dedi.

5 YILLIK MUHASEBE

Programın geride kalan beş yılının muhasebesini çıkarmak için bir etki analizi hazırladıklarını açıklayan Zeynep Bodur Okyay, açıklamasına şöyle devam etti: “Etki analizi, bize, Kale Grubu ile iş birliğini kalıcı hale getiren ve ekosistemi güçlendiren sosyal girişimcilerin bilinirliklerini artırdıklarını ve etki alanlarını genişlettiklerini gösterdi. 5 yılda desteklediğimiz sosyal girişimcilerle birlikte, ekosistemde 24,5 milyon TL’lik katma değer yarattık. Katılımcılardan alınan geri bildirimler, programın giderek daha kapsayıcı ve güçlü olduğunu ortaya koyuyor.”

RADARDA LİSELİLER VAR

Kale Grubu, bu yıl içinde eğitime başlayan Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi ile Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencisi gençleri de sosyal girişimcilik dünyasıyla tanıştırmak için önemli bir adım attı. Okyay, yeni projelerinin liselere yönelik olacağını belirterek, “Kale Seramik Vakfımız ile AB Erasmus + (Plus) programı altında, yıl boyunca Büyükçekmece ilçe sınırları içindeki 50 öğretmene verilecek interaktif eğitimler aracılığıyla 2 bin lise öğrencisinin erken yaşta sosyal girişimcilik kavramıyla tanışmasına öncülük edeceğiz. Önümüzdeki yılın konsantrasyon alanlarından birisi de liseler olacak” dedi.