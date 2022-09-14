Kearney, net-sıfır emisyon hedefi belirleyen ilk danışmanlık şirketi oldu

Küresel yönetim danışmanlığı şirketi olan Kearney, 2050’ye kadar net-sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı hedefliyor.

Küresel danışmanlık şirketi Kearney, Bilimsel Hedefler Girişimi tarafından onaylı karbon emisyonu hedeflerini belirleyen ilk yönetim danışmanlığı şirketi oldu.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Global Compact ile Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (World Wide Fund for Nature) ortak girişimi olan Bilimsel Hedefler Girişimi (Science Based Targets initiative - SBTi), özel sektör şirketlerinin 2030’dan önce emisyonlarını yarı yarıya azaltmalarını, 2050’den önce ise net-sıfır emisyon hedefine ulaşmalarını hedefliyor.

Kearney’in değer zincirinde karbon emisyonlarını azaltmak için verdiği sözler şöyle:

●Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 50 oranında azaltmak.

●İş seyahatleri ve diğer faaliyetlerden kaynaklanan Kapsam 3 emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 30 azaltmak.

●2025’e kadar tüm Kearney ofislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına ulaşmak ve 2030’a kadar elektriği yenilenebilir kaynaklardan elde etmeye devam etmek.

●Nihai hedef olarak Kapsam 1 ve 2 emisyonları ile mutlak Kapsam 3 emisyonlarını 2050’ye kadar yüzde 90 azaltmak ve bu tarihe kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmak.

Kearney bu hedeflere ulaşmak için 40’dan fazla ülkede çevresel ayak izini azaltmaya çalışacak. Bunun için iş şirket çalışanlarının seyahatleri, enerji tüketimi azaltılacak. Bunun yanı sıra çevresel, toplumsal ve ekonomik faydalar sağlayan karbon temizleme teknolojileri ve projelerine yatırım yapılacak.

Alex Liu: Küresel liderliği üstlendik

Kearney Yönetici Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Alex Liu, onaylanmış bilimsel tabanlı net-sıfır hedeflerine sahip olmanın büyük bir başarı olduğunu belirterek, “Kearney böylece sürdürülebilirlik alanında liderlik vizyonunu gerçekleştirerek sektörümüzde küresel liderliği üstlenmiş oldu” dedi. Liu, Kearney çift haneli büyüme patikasında ilerlerken bu başarının elde edilmesinin ayrıca önemli olduğunu da vurguladı.

Danışmanlık şirketlerinin sürdürülebilirlik alanında yapabilecekleri en büyük etkinin müşterilerine, düşük karbonlu geleceğe yönelik yolculuklarda karşılaşacakları zorlukların aşılması konusunda yardım etmek olduğunu ifade eden Alex Liu, “Sürdürülebilirliğe yönelik hızlı hareket etmemiz ve hedeflere ulaşmak için faaliyetlerimizi bilime dayandırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Onur Okutur: Sürdürülebilirlik konusunda en iyi önerileri sunuyoruz

Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur ise Türkiye’de ve dünyada birlikte çalıştıkları danışmanlık müşterilerine, ESG dönüşümü, net-sıfır, sürdürülebilir ve sorumlu satınalma, döngüsel ekonomi konularında en iyi önerileri ve uzmanlıkları sunduklarını vurgulayarak “İstanbul ofisimiz ile 40’tan fazla ülkedeki ofiste yürüttüğümüz operasyonlarda verdiğimiz sözlerimizin arkasında duruyoruz” dedi.



