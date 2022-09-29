Kelebek, İngiltere’deki ilk konsept mağazasını açtı

Kelebek Mobilya, küresel mobilya sektörünün en güçlü pazarlarından biri olan İngiltere’de yeni konsept mağazasını 'Yeniliğe kanat açtık' mottosuyla açtı.

‘Yeniliğe kanat açtık’ mottosuyla yurt içinde ve yurt dışında mağaza yatırımlarına devam eden Kelebek Mobilya, küresel mobilya sektörünün en güçlü pazarlarından biri olan İngiltere’de yeni konsept mağazasını açtı.

Düzce’den İngiltere’ye

Londra’da Fore Street adresinde hizmete giren yeni Kelebek Mobilya mağazasının açılışına Başkonsolos Bekir Utku Atahan, Einfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, Doğanlar Holding CEO'su İsmail Doğan, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Grubu Başkanı İlhan Doğan, Doğanlar Mobilya Grubu Yurt Dışı Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ozan Doğan, Doğanlar Mobilya Grubu İcra Kurulu Üyesi Dilara Doğan, İş Bankası Londra Ticari Müşteriler Müdürü Pınar Tunalı ve İş Bankası Northampton Ticari Müşteriler Müdürü Kutan Kudret ile Türkiye ve İngiltere’den önemli isimlerin de olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 159 bin 500 metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 200’ün üzerinde mobilya ve mutfak mağazasında tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 12 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ile uluslararası pazarda da faaliyet göstermekte.

Açılış konuşmasında Kelebek Mobilya olarak sürdürülebilir üretim ve tedarik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten İsmail Doğan, “İngiltere pazarı, dünya mobilya sektöründe hatırı sayılır bir konuma sahip. Gerek mobilya ve ağaç işleme makine sektöründeki güçlü ithalatçı konumu, gerekse dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olmasıyla dünyanın önde gelen markalarının yurt dışına açılma serüveninde "amiral gemisi" niteliğinde. Fonksiyonel, ergonomik ve estetik nitelikleri ve mobilya tasarım anlayışıyla öne çıkan geniş ürün çeşitliliğimiz, tasarım kalitemiz ve satış sonrası hizmetlerimiz ile burada da tüketicinin ilgi ve beğenisini kazanıp, yeni mağazamızla Kelebek markamızı tüketicilerimizle bu pazarda da buluşturacağız.” dedi.