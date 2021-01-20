Kenan Investments, Migros'tan çıkıyor

Migros'un hissedarlarından Kenan Investments, şirketin sermayesinin yüzde 11.8'ine karşılık gelen hisselerinin tamamını satışa çıkardı. Fiyatlama hisse başına 44.15 liradan yapıldı.

Kenan Investments tarafından yapılan açıklamaya göre 21.3 milyon lira nominal değerli hisselerin değeri yaklaşık 941 milyon lira oldu.

Migros'un hissedarları Kenan Investments ve Moonlight Capital şirkette pay satışı için Citigroup ile sözleşme imzaladıklarını Kasım ayında duyurmuştu.