Kenan Investments, Migros'tan çıkıyor

Migros hissedarı Kenan Investments şirketteki paylarının tümünü satışa çıkardı. Salı gününün kapanışına göre fiyatlama yüzde 5,5 iskontoyla 44,15 liradan gerçekleşti.

20.01.2021 12:32:000
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Kenan Investments, Migros'tan çıkıyor

Migros'un hissedarlarından Kenan Investments, şirketin sermayesinin yüzde 11.8'ine karşılık gelen hisselerinin tamamını satışa çıkardı. Fiyatlama hisse başına 44.15 liradan yapıldı.

Kenan Investments tarafından yapılan açıklamaya göre 21.3 milyon lira nominal değerli hisselerin değeri yaklaşık 941 milyon lira oldu.

Migros'un hissedarları Kenan Investments ve Moonlight Capital şirkette pay satışı için Citigroup ile sözleşme imzaladıklarını Kasım ayında duyurmuştu.

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