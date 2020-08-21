"Kesintisiz internet ihtiyacı artıyor"

Covid-19 pandemisinde vakaların artış göstermesi ve ikinci dalga ihtimali ile Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının 31 Ağustos 2020’de uzaktan eğitim yoluyla, 21 Eylül 2020’de ise yüz yüze eğitime kademeli ve seyreltilmiş olarak başlanmasına karar verdi. Bu tarih itibariyle yüz yüze eğitim alamayacak öğrenciler için de EBA TV ve uzaktan eğitim aracılığıyla eğitime devam edilmesi kararı alındığı açıklandı. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada ise yüksek öğretimde 31 Ağustos 2020 tarihinde eğitim-öğretim yılına uzaktan eğitimle başlanacağı açıklandı.

Uzaktan eğitimin sürdürülebilir ve faydalı olması için kesintisiz, güvenli ve hızlı internet gerekli

Yeni eğitim öğretim yılının uzaktan eğitimle başlayacak olması ile evlerde verimli bir kablosuz ağa sahip olmanın gerekliliği yeniden gündeme geldi. 21 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime geçiş planlamaları yapılsa da Covid-19 sürecinin uzama ihtimalleri ile velilerin büyük çoğunluğunun, çocuklarını okula göndermekte çekince duyarak, sunulan uzaktan eğitim seçeneğini değerlendirmekten yana meyil göstermeleri de olasılıklar arasında. Uzaktan eğitimin sürdürülebilir ve erişilebilir olması için kesintisiz, güvenli ve hızlı internet gerekiyor. Uzaktan eğitim sürecinin öğrenme kaybına neden olmaması için, özellikle senkron eğitim aracı sanal sınıf ve online sınıf uygulamalarında da iyi bir Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duyuluyor.

Covid-19 sürecinin sonrasında hibrit eğitim modelinin hayata geçirilmesi söz konusu

Covid-19 pandemi sürecinde küresel olarak uzaktan eğitimin deneyimlenmesi ile tüm dünya eğitim sisteminde köklü değişime yönleniyor. Covid-19 önlemleri çerçevesinde yüz yüze eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin devamında, hibrit eğitim modelinin hayata geçirilmesi yönünde planlamalar yapılıyor. Hibrit öğrenme; karma öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış bir öğrenme modeli. Teknolojinin avantajlarıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi ve harmanlanması olarak tanımlanıyor. Yenilikçi hibrit eğitim modeliyle eğitimde fırsat eşitsizliğinin önüne geçilmesi ve eğitimin sürdürülebilir ve erişilebilir olması amaçlanıyor.

İnternet, eğitimde fırsat eşitliğine hizmet edecek

Uzaktan eğitim ve hibrit eğitim yöntemlerinin gerçekleşebilmesi için öncelikle bir teknolojik altyapıya ihtiyaç var. Keenetic CEO’su Vefa Tarhan, eğitimin PC’de ve mobil cihazlar aracılığıyla erişilebilir olması için verimli kablosuz ağa duyulan ihtiyacı karşılayabilmenin ipuçlarını şöyle belirtiyor:

“Evdeki internet cihazlarının neredeyse küçük bir işletmedeki cihaz sayısına ulaştığı, yüksek boyutlardaki video içeriklerinin ve canlı yayınların arttığı günümüzde, eğitim ve destekleyici unsurları da bu dijitalleşmeye ayak uyduruyor. Youtube, Zoom, Google Classroom gibi medyalarda onlarca öğrencinin aynı anda verimli bir şekilde derse katılabilmesi, yayın yapan öğretmenin kesintisiz bir şekilde bağlantısını sürdürebilmesi için internet bağlantısının verimi en önemli unsur. Güncel verilere bakıldığında veri trafiğinin büyük bir bölümünün Wi-Fi arayüzünden genellikle laptop veya mobil cihazlar üzerinden gerçekleştiğini görüyoruz. İnternet bağlantısının veriminde servis sağlayıcıdan aldığınız hız ne kadar önemli olsa da aynı zamanda güçlü, özellikle evin her köşesinde sorunsuz çeken, dört dörtlük internet sunabilen kablosuz modem router kullanımı çok önemli.

Keenetic olarak, fark yaratan kablosuz gücümüzün yanı sıra, sahip olduğumuz tüm ürünlerde Wi-Fi Mesh, kesintisiz dolaşım (seamless roaming) ve bant geçişi (band steering) özellikleri ile evin büyüklüğü ne olursa olsun tüm alanlarında en verimli, en güvenli kablosuz ağı sunuyoruz. Uzaktan eğitimde her öğrenci için evde özel alanlar oluşturmak gerekiyor. Sadece belirli bölgelerde internetin iyi çekmesi yeterli olmayacak. Keenetic yüksek kalite Wi-Fi ile örneğin; MIMO, airtime fairness ve beamforming özelliği ile çocuğu evde Zoom üzerinden derse katılan bir ebeveyn, aynı anda Google Meets üzerinde iş toplantısını kesintisiz gerçekleştirebiliyor. SafeDNS ve diğer ebeveyn kontrol özelliklerimiz ile de gözünüz arkada kalmadan çocuğunuzun hangi sitelere erişip erişemeyeceğine siz karar veriyorsunuz. Asimetrik hız sınırlandırma gibi KeeneticOS bulut temelli işletim sistemimizin sunduğu avantajlardan yararlanmak mümkün. Çocuğunuzun ders saatlerinde onlara ağdaki tüm bant genişliğini kullanmaya izin verebilir, kendi internetinizin bant genişliğini indirme ve yükleme yönünde farklı farklı değerlerle sınırlandırabilirsiniz, Bu da kaliteli bir eğitim için hattın en doğru şekilde paylaşılmasını sağlar, ev halkından veya diğer cihazlardan muhtemel yüksek internet kullanım uygulamaları eğitim yapan öğrencileri etkilemez.”