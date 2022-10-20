Kidolog, Avrupa’da ‘geleceğin yıldızları’ arasında

Ebeveyn ve çocuk danışmanlığı alanında hizmet veren Türkiye merkezli Kidolog, Avrupa girişimcilik sisteminin en prestijli platformlarından olan Sifted tarafından, aile ve çocuk teknolojileri alanında ‘takip edilmesi gereken’ 22 erken aşama girişim arasında gösterildi.

Avrupa girişimci ekosisteminin en önemli medya ve analiz platformlarından biri olan ve Financial Times tarafından desteklenen Sifted, aile ve çocuk teknolojileri konusunda kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda, pandemiyle birlikte ebeveynlik ve erken aşama eğitim alanlarına yapılan yatırımların hızla arttığı vurgulanırken, pandemi öncesinde 600 milyon Euro’ya yaklaşan yıllık fon miktarının 2021 sonu itibarıyla yıllık 1,1 milyar Euro seviyesine yükseldiği ifade edildi.

“BU STARTUPLARI TAKİP EDİN”

Bu alanlarda hizmet veren startup’ların da mercek altına alındığı raporda, Avrupa’nın farklı ülkelerinden toplam 22 erken aşama girişim, ‘takip edilmesi gereken’ şirketler olarak listelendi. Söz konusu şirketlerin yüksek potansiyeline işaret edilen listede, Türkiye merkezli Kidolog da yer aldı. Ebeveyn ve çocuk danışmanlığı alanında hizmet veren Türkiye merkezli Kidolog, böylece henüz ikinci yılını doldurmadan önemli bir başarıya imza attı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kidolog Kurucu Ortağı ve CEO’su Eray Uğurelli, ebeveyn ve çocuk danışmanlığının tüm dünyada her geçen gün önem kazandığının altını çizerken, “Bu konuda artan farkındalık, teknolojik gelişmelerle birlikte yepyeni iş alanlarını ortaya çıkarıyor. Bugün dünyada ‘aile teknolojileri’ olarak da adlandırılan çok büyük bir sektörde, bugüne kadar yapılmayanı yaparak aslında ebeveynlerin hayatını kolaylaştırmak, onlara en değerli varlıkları olan çocuklarıyla ilgili 7/24 güvenli danışmanlık hizmeti vermek için yola çıktık. Kısa sürede yaptıklarımızın sadece Türkiye’de değil dünyada ses getirmesi bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Türkiye’de doğup büyüyen ama her zaman küresel hayal ve hedefleri olan bir şirket olarak, yeni yatırımlarımızla birlikte, yurt dışı açılımımızı güçlendirerek dünyanın dört bir yanından ailelere bu hizmeti sunmak istiyoruz” dedi.

HENÜZ İKİNCİ YILINI DOLDURMADI

2021 yılının Şubat ayında Eray Uğurelli ve Burak Candan tarafından hayata geçirilen Kidolog, yetişkin bireylere ve ebeveynlere; gebelik dönemi öncesi, gebelik dönemi ve çocuklarını 18 yaşına getirene kadarki süreçte ihtiyaç duyabilecekleri 11 farklı kategoride, 500’den fazla uzmanıyla 7/24 güvenli online danışmanlık desteği sağlıyor.

KISA SÜREDE DEĞERİNİ 10’A KATLADI

Kuruluşundan kısa süre sonra Alesta Yatırım’dan 3 milyon liralık tohum öncesi yatırım alan, ikinci yatırım turunda ise 10 milyon liralık değerlemeye ulaşan Kidolog, tamamlanan son yatırım turuyla birlikte ise 30 milyon TL’lik değerlemeye ulaşarak kısa sürede değerini 10’a katlamayı başarmıştı. Bugünlerde son yatırım turunu kapatmak için mevcut ve potansiyel yatırımcılarla nihai görüşmelerini gerçekleştiren Kidolog, bu yıl içinde de Endeavor BTF, Turkish Collective ve G4A Turkey programlarına seçilmiş; son olarak geçtiğimiz aylarda Türk Telekom iştiraki TT Ventures bünyesinde yürütülen girişim hızlandırma programı PİLOT’a kabul edilmişti.