Beyaz Balina Yayınları, 2019 yılında okurlarını yeni ve ilgi çekici kitaplarla buluşturmaya devam edecek. Yayın hayatına 2000 yılında başlayan Beyaz Balina Yayınları zaman içinde hızlı ve istikrarlı bir şekilde büyüyerek çok sayıda kitabı okurlarıyla buluşturdu. Yayınevi yetkilileri, “Yıllardır kaliteden ödün vermeden, çocuk kitaplarının daha ucuza satılması misyonunu benimsedik. Olanakları olan çocuklarla olmayanların, kitap okuma hakkının eşitliğini savunduk. Bu misyonla sadece büyük şehirlerde değil Anadolu’nun her köşesindeki yüz binlerce çocuğa ulaşmış olmak bize büyük bir gurur ve mutluluk veriyor” diyor.

Kitaplarının şimdiye dek yüz binlerce çocuğa ulaştığını vurgulayan yetkililer “Doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz” diyor ve büyük ilgi gören kitapları hakkında şu bilgileri veriyorlar: “Gölgelerin Efendisi, Jaguar Taşları, Canavar Peşinde, Süper Ajan Jack Stalwart ve Korku Kulübü gibi serilerimiz büyük ilgi gördü ve görmeye devam ediyor. Ayrıca eğlenceyle bilgiyi bir arada sunan Afacanlar Okulda ve Zaman Dedektifleri gibi seriler, öğrenci ve öğretmenlerin vazgeçilmez kitapları arasında. Yayınevimiz, başta SADAKO- Kağıttan Bin Turna Kuşu kitabımız olmak üzere Ada, Petey, Suya Kavuşuncaya Dek gibi yaşamın gerçeklerini yansıtan edebi kitaplarla da çocukların kültürel ve kişisel gelişimine katkı sağlıyor. Beyaz Balina Yayınları, 2019 yılında okurlarını yeni ve ilgi çekici kitaplarla buluşturmaya devam edecek.”

Beyaz Balina Yayınları kitaplarına kitabevleri dışında, internetten de ulaşabilirsiniz. www.istanbook.com.tr adresinden de kitaplara ulaşılabiliyor.



