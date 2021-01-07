Koç Holding, Sek’i 240 milyon liraya sattı

Koç Holding iştiraki Tat Gıda, süt ve süt ürünleri iş koluyla ilgili Sek markası dahil tüm varlıklarını 240 milyon TL bedelle Çallı Gıda'ya sattı.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Koç Holding iştiraklerinden Tat Gıda bünyesindeki Sek Süt, satıldı. Sek Süt’ü gıda sektörünün önemli oyuncularından Çallı Gıda satın aldı. Çallı Gıda, satın almayı ise yeni kurduğu CLA Süt ve Süt Ürünleri adlı firma üzerinden gerçekleştirdi.

Tat Gıda’dan yapılan açıklamada, “Şirketimiz ilişkili tarafları arasında yer almayan CLA Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ("Alıcı"), Çallı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Garantör") ile Şirketimiz arasında, şirketimizin süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlıklarının devredilmesine ilişkin bir varlık satış sözleşmesi imzalanmıştır” denildi. Anlaşma ile Bursa'daki Mustafakemalpaşa Üretim Tesisi ve Aydın'daki Söke Üretim Tesisi ile bu tesislerin üzerinde bulunduğu gayrimenkuller, söz konusu tesislerde bulunan makine ve ekipmanlar, süt ve süt ürünleri iş koluyla ilgili Sek markası dahil tüm fikri haklar Çallı Gıda bünyesine geçti.

Geçen yıldan bu yana devam eden görüşmeler sonucu Sek’in satış bedeli KDV hariç 240 milyon lira oldu. 1963 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. 1968 yılından 1995 yılına kadar Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak faaliyetlerini sürdüren Sek, Türkiye’de ilk pastörize sütü ve ilk homojenize edilmiş yoğurdu üretti. 1997 yılında Koç Holding’in çoğunluk hissesini aldığı Sek’te 370 kişi istihdam ediliyor.

Sermayesi 1 milyon lira

Sek’i alan Çallı Gıda ise 50 seneyi aşkın bir süredir gıda pazarına farklı kollarda tedarikçilik yapıyor. 1965 yılında Erenköy’de kurulan firmanın başında Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı bulunuyor. Çallı Gıda’nın bünyesinde Meysüt, Milkon ve Milay Süt markaları ve tesisleri bulunuyor. Sek’i alan Çallı Gıda’nın sahibi olduğu CLA Süt ve Süt Ürünleri firması da 5 Ocak 2021 tarihinde kuruldu. Harun Çallı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüğü CLA’nın 1 milyon TL sermayesi var.