Petroyağ ve Kimyasallar Sanayi Ticaret A.Ş, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından bu yıl 11. kez verilen 2018 Yılı Sektörel Performans Büyük Ödülü'nün sahibi oldu. Kocaali'nde düzenlenen törende Petroyağ'ın ödülünü KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı'nın elinden alan Petroyağ Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Soysal "Ekonomimizin içinde bulunduğu daralma ve resesyona rağmen Ar-Ge, İhracat ve Markalaşma alanında yaptığımız yatırımların böyle güzel ödüllerle bizlere dönmesi şirket olarak doğru hamleler yaptığımızın göstergesidir dedi. Petroyağ olarak ana 3 hedefimiz var. Bizi bugünlere getirende yarınlara götürende bu strateji olacak. Her zaman yeni alanlar bulduk, bu alanlarda çalışabilmek için, inovatif ürünler yapabilmek için AR-GE yatımları yaptık hala da yapıyoruz" dedi.

37 ülkeye ihracat

"Son 3 yıldır İhracata ağırlık verdiklerini söyleyen Soysal; “ihracatımızda önemli bir büyüme kaydettik. Yurtdışındaki ilgili tüm sektör fuarlarına katılıyoruz. Şuan 37 ülkeye ihracat yapıyoruz bu ülkelerin 15'inde distribütörlerimiz var. Alüminyum sektöründe hadde yağlarında neredeyse Türkiye'nin tüm soğuk hadde talebini tedarik eden bir Petroyağ var bunu neden diğer ülkelerde yapmayalım mottosuyla hareket ediyoruz. Güney Amerika ve doğu Avrupa da ki Alüminyum fabrikaları ile görüşüyoruz sonlandırmamıza çok az kaldı. Bu projeleri başardığımız takdirde ihracat oranımızı istediğimiz seviye olan yüzde 30'a ulaşacak” dedi..