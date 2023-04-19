Koton Hatay'da çocuklarla buluştu

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Koton gönüllüleri, deprem bölgesinde Şeker Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde çocuklara bir araya geldi.

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Koton gönüllüleri, deprem bölgesinde Şeker Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde çocuklara bir araya geldi. Hatay Derince’de hazırlanan etkinlik alanında çocuklar animasyon ekibi ile oyunlar oynadı, şarkılar söyledi ve bayram hediyelerini aldı. Etkinliğe Koton özel koleksiyonlarının yüzleri Şahika Ercümen, Ebru Şallı, Bana Göz Kulak Ol Derneği ve influnecerlar eşlik etti.

Koton gönüllüleri deprem bölgesi destek projeleri kapsamında yaklaşan Şeker Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuklara özel bir etkinlik alanı oluşturdu. Hazırlanan oyun çadırında pedagog ve anaokulu öğretmenleri eşliğinde resim, yüz boyama, dans, el işi etkinlikleri yapan çocuklar Koton’un davetlileri Ebru Şallı, Şahika Ercümen, Doğukan Manço, Bana Göz Kulak Derneği temsilcileri oyuncu Begüm Birgören, Ahmet Haktan Zavlak ve Yasemin Şefik gibi isimlerle oyunlar oynadı ve yaklaşık 1000 çocuğa hediyeleri verildi. Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz bu özel günle ilgili şunları söyledi; “Bugün çocuklarımızla bayramlaşmak, onlara desteğimizi hissettirebilmek için Koton Gönüllüleri ve değerli dostlarımızla birlikte buradayız. Birlikte dans ettik, şarkılar söyledik, sohbet ettik… Çocuklarımızı mutlu edeceğini düşünerek hediye paketleri hazırladık, her çocuğumuz için yaşlarına göre bayramlık giysiler, boyama ve okuma kitapları, oyuncaklar getirdik. Bugünü güzel geçirmelerini ve yüzlerinde gülümsemeyle buradan ayrılmalarını sağlayabildiysek ne mutlu bize.”

Depremden etkilenen 200 kız çocuğuna yaşam boyu eğitim bursu

Koton, depremden etkilenen bölgeler için kalıcı iyileşme projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Türk Eğitim Vakfı ile birlikte depremden etkilenen 200 kız çocuğunun lise birinci sınıftan itibaren eğitim-öğretim hayatlarının sonuna kadar yararlanabilecekleri bir burs fonu oluşturuyor. Deprem nedeniyle eğitim hayatlarının kesintiye uğramaması hedefiyle oluşturulan program içinde öğrencilere mentorluk, staj, kariyer planlama gibi farklı destek sistemleri de oluşturulacak